Vous avez sué à grosses gouttes devant le boss Malenia d'Elden Ring ? Bravo pour vos efforts mais en fait, il y avait un problème qui vient d'être résolu dans la mise à jour 1.04.1. Voici les changements apportés au jeu.

Finie la triche pour Malenia

Ce qu'Elden Ring vous donne, il vous le reprend aussitôt. En effet dans la version 1.04, le joueur était plus fort avec notamment des sorts encore plus puissants. De quoi se défaire des boss les plus récalcitrants... sauf de Malenia. Et pour cause.

En multijoueur, ce boss pouvait régénérer sa santé de manière abusive, sans même avoir à vous taper. Du coup, elle était encore plus compliquée à battre mais c'est terminé.

Correction d'un bug avec Malenia, l'Épée de Miquella, où sa santé n'était pas régénérée correctement en multijoueur.

Voilà donc normalement, vous allez en baver mais au moins, ce sera à "armes égales" si l'on peut dire. Le patch 1.04.1 d'Elden Ring répare également d'autres éléments cassés précédemment.

Elden Ring : les bienfaits du patch 1.04.1

Voici les autres bugs corrigés dans Elden Ring avec la nouvelle mise à jour :

Correction d'un souci qui réduisait la durée d'effet "Cerulean Hidden Tear"

Résolution d'un bug qui faisait mourir certains boss à des moments inattendus

Correction d'un problème lié au fonctionnement du boss "Elden Beast" qui était incorrect dans certaines circonstances

Révision de certains textes

Et donc désormais, Malenia ne pourra plus récupérer sa santé de manière totalement abusive dans le cadre d'une partie en coopération en ligne. Bonne nouvelle, non ? Oui, encore faut-il arriver à la neutraliser maintenant.

Elden Ring est disponible sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC.

Avez-vous galéré contre Malenia ? L'avez-vous battu seul ou en co-op ? Avec ou sans le bug lié à ses points de vie ? Si vous avez installé la mise à jour, est-ce que ça a débloqué la situation pour vous ? Dites nous tout en commentaires.