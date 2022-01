Voilà maintenant plus d'une décennie que Hidetaka Miyazaki et les équipes de From Software règnent en maitre sur le genre de l'action-RPG qui tabasse. Littéralement. Mais avant de voir les meilleurs joueurs enchaîner les runs sans prendre de dégâts ou se lancer des défis à la limite de l'improbable, il convient de boucler une première fois l'aventure Elden Ring.

L'anneau comme le silence est d'or

Le producteur Yasuhiro Kitao a profité du Taipei Game Show 2022 pour éclairer la lanterne des joueurs impatients à l'idée de plonger dans l'univers a priori impitoyable d'Elden Ring. La première bonne nouvelle, c'est que le développement est enfin terminé, et que le jeu est officiellement passé Gold. Après le report annoncé en octobre dernier, juste avant une phase de bêta fermée, voilà qui est de nature à nous rassurer. Sauf fin du monde ou cataclysme de derrière les fagots, Elden Ring sera donc disponible le 25 février prochain sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S.

Elden Ring sur le ring

L'autre (bonne) nouvelle concerne donc la durée de vie du jeu. Durant la session de questions/réponses du Taipei Show 2022, Yasuhiro Kitao a estimé qu'il faudrait environ 30 heures pour terminer "la route principale" d'Elden Ring. Bien entendu, cette estimation dépendra du skill et de la curiosité de chaque joueur, puisque certaines zones du jeu seront tout ce qu'il y a de plus optionnelles :

En réalité, le monde d'Elden Ring est si vaste que le jeu a été pensé pour être terminé sans nécessairement avoir tout exploré. Nous avons opté pour une liberté de choix, y compris dans l'ordre de progression. Si une zone s'avère trop difficile, il suffira d'y revenir plus tard.

Vous voici prévenus. Alors, heureux ? Espérons-le, car les objectifs de Bandai Namco sont très élevés : quatre millions d'ici à la fin de l'année fiscale, soit le 31 mars 2022.