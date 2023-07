Disponible depuis début 2022, Elden Ring s'est vite imposé comme l’une des productions les plus marquantes de ces dernières années, se transformant en un véritable phénomène vidéoludique, vendu pour rappel à plus de 20 millions d’exemplaires à ce jour et élu GOTY 2022, de la célèbre cérémonie The Game Awards. Bref c'est un jeu marquant avec une communauté de fans très nombreuse. Dans ce contexte les produits dérivés et autres événements ont toujours le vent en poupe, preuve en est cette tournée officielle musicale.

Elden Ring veut charmer vos oreilles

Elden Ring Symphonic Adventure propose en fait une expérience inédite en salle de concerts, pour une représentation 100% épique. Dans les grandes lignes c'est littéralement un orchestre philharmonique et un chœur complet qui donnent vie aux compositions de l’équipe musicale de FromSoftware. Pour information, si le travail musical du jeu vous intéresse, l'homme derrière l'œuvre n'est autre que Tsukasa Saito a qui l'on doit aussi la musique de Sekiro et plus anciennement Bloodborne et Armored Core.

Plus qu'un simple concert, l'événement Symphonic Adventure fait aussi revivre l’histoire d’Elden Ring qui est cœur de l’expérience du concert et qui propose de revivre les grandes étapes du jeu via des montages 4K synchronisés avec l’orchestre et le chœur, pour une expérience immersive. Le tout est accompagné d’une scénographie inédite et des effets sonores en technologie surround. Vous avez compris le but est de vous en mettre plein la vue et plein les oreilles. La première se déroule en plus à Paris.

Signe de qualité, le projet est développé par Overlook Events, créateurs des succès comme Dragon Ball Symphonic Adventure, Saint Seiya Symphonic Adventure et Assassin’s Creed Symphonic Adventure, parmi de nombreuses autres créations. Aâdil Tayouga, Directeur du Licensing & Business Strategy chez Bandai Namco Europe explique :

Après le succès mondial d’Elden Ring, notre ambition est d’étendre la franchise et d’offrir de nouvelles expériences à nos fans. Notre priorité est de proposer des évènements premium, nous sommes donc heureux de collaborer avec Overlook Events pour cette tournée de concert. Nous sommes impatients d’assister à cette première à Paris, et espérons que les fans seront conquis par cette expérience immersive unique en son genre

Le concert retrace donc tout le périple vécu dans le jeu, des premiers pas des Sans-éclat à l'aube de leur quête jusqu'à l'ultime affrontement avec la Bête d'Elden.

Où et quand ?

La première étape de cette aventure sonore se déroule au Palais des Congrès à Paris, le 13 janvier 2024 à 20h00. Pour vous inscrire il faut se rendre sur le lien suivant. La billetterie ouvre à 16h00 ce jour (à la publication de cette news) et il ne semble pas y avoir encore de tarif. Par contre on sait déjà qu'il existe plusieurs places premium à savoir :

Billet VIP « Sans-Éclat » - limité à 10 exemplaires

Accès à une partie de la répétition générale le jour du concert

File spéciale pour l’accès au concert

Placement en Carré Or

Sac de cadeaux « Sans-Éclat »

Billet VIP « Légendes de l’Entre-Terre » - limité à 30 exemplaires

File spéciale pour l’accès au concert

Placement en Carré Or

Sac de cadeaux « Légendes de l’Entre-Terre »

Billet VIP « Envahisseurs » - limité à 100 exemplaires