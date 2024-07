Oui, Elden Ring fait une nouvelle fois parler de lui et il est une nouvelle fois question de la difficulté de son DLC, Shadows of the Erdtree. C’est presque un feuilleton. Souvenez-vous, au départ, le jeu s’est fait descendre sur Steam dès son lancement. Deux raisons à cela. Des soucis de framerate, qui ont depuis été réparés par FromSoftware, et la difficulté, trop élevée pour beaucoup de joueurs. Un challenge apparemment tellement relevé qu'il aura fallu que FromSoftware le retravaille, histoire de calmer les ardeurs. Mais maintenant, il semblerait qu’en réalité, le DLC soit trop facile à cause de deux mécaniques pourtant là depuis le départ. Mais encore fallait-il avancer dans le DLC pour ça…

Elden Ring ne satisfait toujours pas certains joueurs qui le trouve maintenant trop facile

La première des mécaniques pointées du doigt par les joueurs aujourd’hui a pourtant été retouchée il y a peu pour la lisser, il s’agit des fameuses bénédictions. Ce sont deux bonus inédits et exclusifs au DLC qui ne peuvent être activés et utilisés que dans le Royaume des Ombres. Deux bonus, l’un d’attaque et l’autre de défense, pensés pour nous permettre d’affronter les dangers. Pour en profiter, il suffit de récupérer certains objets disséminés un peu partout dans le monde. Certains se trouveront facilement sur le chemin, tandis que d’autres vous demanderont d’explorer. D’origine, FromSoftware avait mis suffisamment de ces objets sur le chemin principal pour permettre aux joueurs de s’en sortir tandis que les explorateurs pouvaient viser de meilleurs bonus en allant chercher ces consommables partout dans le monde et les points d’intérêt secondaires.

Seulement voilà, ça ne suffisait visiblement pas pour beaucoup de joueurs qui trouvaient ça trop difficile, ou qui ne voulaient juste pas explorer la nouvelle région. À contrario, lorsque l’on accumulait trop de bénédictions, on devenait un poil trop fort et ça non plus ça ne plaisait pas. FromSoftware a donc essayé de rabaisser la difficulté aux premiers niveaux de bénédiction et de lisser la montée en puissance pour conserver du challenge en fin de jeu. Eh bien là encore, ça ne va pas. Sur les réseaux sociaux, beaucoup se plaignent de ce revirement et estiment que les bénédictions sont trop puissantes dès le départ. FromSoftware doit commencer à se taper la tête contre les murs.

Un patch a encore été déployé il y a peu pour rééquilibrer le jeu une énième fois.

Un équipement "cheaté" pointé du doigt

Second point à être critiqué, et pourtant là aussi disponible depuis le départ (et même pas rééquilibré avec les dernières mises à jour), un certain type d’armes pose problème. Il s’agit des lames boucliers, des armes mi-agressives, mi-défensives. Elles permettent non seulement d’encaisser pas mal de dégâts, voire même certains contrôles de foule, mais aussi de faire beaucoup de dégâts. En témoigne la vidéo d'un joueurs si dessous.

Des armes “broken”, qui “cassent le jeu” affirment certains, Elden Ring est trop facile pour d’autres. Reste à voir maintenant si FromSoftware se penchera sur le sujet prochainement ou non. La Larme Immitatrice, pourtant considérée comme un item bien trop fort, est par exemple toujours là et peut grandement aider les joueurs. Parce que la subtilité est là, même si beaucoup de joueurs semblent l’oublier.

Elden Ring offre une liberté d'approche en proposant tout un arsenal d'objet et de sort afin de permettre au plus grand nombre d'en profiter. Libre aux joueurs de se rendre la tâche plus difficile ou non.