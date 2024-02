Il y a une semaine, nous avons appris avec plaisir l'arrivée du DLC tant attendu L'ombre de l'Arbre-monde pour Elden Ring. Avec à la clé une jolie bande-annonce et une date de sortie. Au fur et à mesure, d'autres informations tombent et nous pouvons en apprendre un peu plus sur la difficulté à laquelle s'attendre. D'après FromSoftware, vous allez littéralement devenir fou. Ça risque de coûter cher en manettes pour les plus rageux d'entre vous.

Elden Ring ne rigole pas avec la difficulté de son DLC

Dans une récente interview accordée à Famitsu et traduite sur Reddit par theangryfurlong, Hidetaka Miyazaki, le directeur d'Elden Ring, révèle que ce nouveau chapitre adoptera un système de progression inspiré de celui de Sekiro: Shadows Die Twice, un autre titre acclamé de FromSoftware.

Contrairement au système traditionnel de montée en niveau des RPG, le jeu Sekiro proposait une amélioration de la puissance d'attaque et de la santé du personnage à travers la collecte de Perles de Prière ou la victoire sur des boss importants de l'histoire. Miyazaki explique que le DLC Elden Ring L'ombre de l'Arbre-monde introduira un mécanisme similaire, mais focalisé uniquement sur la puissance d'attaque du joueur. Cette innovation garantira que tous les joueurs, quelle que soit leur expérience avec le jeu de base, rencontreront de nouveaux défis et ne pourront pas simplement se reposer sur la montée en niveau pour progresser.

La nouveauté de ce système est qu'il pousse les joueurs à explorer et à interagir davantage avec l'environnement du DLC pour renforcer leur puissance d'attaque, plutôt que de se contenter de combattre des ennemis pour gagner en niveau. Miyazaki encourage ainsi les joueurs à envisager d'autres stratégies pour se préparer aux combats difficiles qui les attendent dans le DLC. D'après lui, l'expérience est très dure.

Si vous aviez prévu de monter en niveau avant la sortie du DLC le 21 juin de cette année, il semble que cette stratégie doive être revue. Le directeur d'Elden Ring suggère de se concentrer moins sur le grind traditionnel et plus sur l'exploration et la découverte de nouvelles façons d'augmenter la puissance de votre personnage dans cette nouvelle aventure.