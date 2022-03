En Angleterre, Elden Ring bat déjà tous les des records de ventes et surpasse Dark Souls 3. Ce premier constant fort prometteur ne prend même pas en compte les copies numériques du jeu.

Après une ovation de la presse et des joueurs, Elden Ring semble avoir aussi pris le chemin du succès commercial. Les premières données en provenance du Royaume-Uni sont là pour en témoigner : c'est le plus gros lancement jamais réalisé par FromSoftware pour un jeu Souls.

Dark Souls 3 : vous avez péri

Trois jours après son arrivée sur le marché, Elden Ring affole déjà les compteurs comme signalé par nos confrères de Gameindustry. Au Royaume-Uni, les ventes sont supérieures de 26% à celles de Dark Souls 3 à sa sortie, un chiffre qui englobe uniquement les copies physiques. Reste désormais à connaître le nombre d'unités numériques, mais quoi qu'il arrive, le succès ne sera que plus grand.

En ce début d'année 2022, il s'agit du plus important lancement en boutiques aux côtés de Horizon Forbidden West et Légendes Pokémon Arceus. De ce fait, les deux jeux cités passent respectivement deuxième et troisième des charts.

En regardant de plus près, on s'aperçoit qu'à l'image d'autres productions, les ventes se font largement sur PS5 (63%), là où le physique prédomine, puis suivent les consoles Xbox (17%), la PS4 (17%) et le PC (3%).

Elden Ring victime de pépins techniques

Tout sourit à Elden Ring ? Oui et non. Le jeu a reçu une pluie de notes maximales, les ventes sont très prometteuses, mais il doit encore composer avec des problèmes techniques. Pour la faire courte, aucune plateforme, même le PC, ne maintient un framerate stable actuellement. Des soucis remontés à Bandai Namco et FromSoftware qui feront le nécessaire à coups de mises à jour :

En ce qui concerne les problèmes de framerate et autres soucis liés aux performances, nous travaillerons constamment à améliorer le jeu pour qu'il soit jouable dans de bonnes conditions sur différentes plateformes et configurations PC. Pour la version PC, la mise à jour des pilotes de votre carte graphique peut améliorer de manière significative les performances.

De votre côté, le voyage au beau milieu de l'Entre Terre se déroule t-il bien ? Rencontrez-vous beaucoup de problèmes de performances ? Appréciez-vous tout de même le jeu et quel est votre sentiment vis-à-vis des autres Souls ? Dites nous tout en commentaires.