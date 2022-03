En seulement trois semaines, Elden Ring a écoulé plus de copies que Dark Souls 3 en quatre ans. Le PDG du studio Hidetaka Miyazaki et le reste de l'équipe sont époustouflés.

En Europe, Elden Ring est un véritable carton en particulier chez les joueurs PC. Mais finalement, ce succès est bel et bien mondial et dépasse tout ce que FromSoftware avait pu vivre avec les précédents jeux souls. Depuis sa sortie, le jeu s'est vendu à plus de 12 millions d'exemplaires dans le monde entier.

Le triomphe de FromSoftware

Plus de 12 millions de copies sur consoles et PC, ce sont les premiers chiffres de ventes officiels divulgués par Bandai Namco. Il est donc normal de voir les équipes se réjouir de ce "début fantastique pour la nouvelle franchise".

Hidetaka Miyazaki, PDG de FromSoftware, n'en revient pas lui-même :

C’est époustouflant de voir combien de personnes ont joué à Elden Ring. Je tiens à exprimer nos sincères remerciements au nom de toute l’équipe de développement. Elden Ring est basé sur une histoire mythologique écrite par George R. R. Martin. Nous espérons que les joueurs profitent d’un haut niveau de liberté lorsqu’ils s’aventurent dans ce vaste monde, explorent les nombreux secrets et font face à de nombreuses menaces. Merci de votre soutien continu.

Yasuo Miyakawa, PDG de Bandai Namco Entertainment, a également rédigé ses remerciements pour l'occasion :

Je voudrais profiter de cette occasion pour remercier tous nos fans qui ont accueilli Elden Ring dans leur collection de jeux vidéo. Je suis très fier d’avoir participé à la création d’un jeu aussi merveilleux et fantastique avec FromSoftware, sous la direction du réalisateur Miyazaki, et avec George R. R. Martin. Beaucoup d’efforts ont été déployés pour créer Elden Ring et pour dépasser les attentes de nos fans dans le monde entier. Avec le même objectif, nous poursuivrons nos efforts pour développer la marque au-delà du jeu lui-même et dans la vie quotidienne de chacun. Nous continuerons à offrir du plaisir et de l’épanouissement par le biais du divertissement afin de pouvoir nous rapprocher de nos fans à travers le monde.

À demi-mot, Miyakawa-san laisse entendre qu'il y aura très certainement un Elden Ring 2 et d'autres choses pour exploiter le filon. Des goodies ont envahi le marché et pourquoi pas des projets transmédias ?

Elden Ring met K.O Dark Souls 3 et tous les autres

En trois semaines, le jeu co-développé avec le créateur de Game of Thrones a donc surperformé au regard de ses prédécesseurs. Jusqu'ici, le record était détenu par Dark Souls 3 et ses 10 millions de ventes. Un score impressionnant, certes, mais qui a été effectué sur une période de quatre ans... contre moins d'un mois.

Dans tous les cas, le pari de FromSoftware semble avoir été le bon et cette fois-ci, l'exigence du titre ne semble pas avoir été un frein à l'achat.

Avez-vous eu le temps de retourner Elden Ring dans tous les sens ? Comprenez-vous les éloges et la performance commerciale ? Trouvez-vous à redire dans cette nouvelle proposition ? Dites nous tout en commentaires.