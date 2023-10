Après l'énorme succès d'Elden Ring et la récente sortie d'Armored Core VI: Fires of Rubicon, il est tout à fait naturel de se demander quels sont les projets à venir de FromSoftware. De nouvelles informations viennent d'ailleurs d'être dévoilées.

Lorsqu'un jeu rencontre un succès phénoménal, cela engendre une pression conséquente et les attentes pour les projets futurs sont élevées. C'est exactement ce qui se passe pour FromSoftware, le studio à l'origine d'Elden Ring, qui semble déjà préparer activement l'avenir. Le prochain jeu (qui n'a pas de lien avec ER) est en préparation.

L'après Elden Ring se prépare

FromSoftware, le renommé studio japonais, est actuellement en pleine phase de recrutement, cherchant de nouveaux talents pour contribuer à « plusieurs nouveaux projets ». Fort des acclamations reçues pour Elden Ring et Armored Core 6: Fires of Rubicon, le studio ne montre aucun signe d'essoufflement et continue de tracer sa route vers l'avenir.

D'après IGN Japon, FromSoftware a l'intention d'organiser des webinaires en décembre afin de recruter pour des rôles clés dans différentes disciplines, le tout dans l'optique de travailler sur de futurs jeux. « Participez au prochain chapitre », nous encourage le studio, soulignant son besoin de « personnel de développement pour jouer un rôle central dans plusieurs nouveaux projets ». Bref, un appel pour l'après Elden Ring.

À l'heure actuelle, le seul projet officiellement confirmé par le studio nippon est une extension majeure pour Elden Ring, nommée Shadow of the Erdtree, dont la date de sortie reste encore floue, mais qui devrait voir le jour après la fin de l'année fiscale en cours.

FromSoftware organise des sessions de recrutement au Japon.

Qu'attendre de la suite ?

En outre, des fuites précédentes suggèrent que le studio serait en partenariat avec Sony pour créer une nouvelle IP, exclusive à la PS5. Cette nouvelle œuvre serait, selon les rumeurs, davantage dans la veine de Dark Souls que de Sekiro ou Elden Ring. L'avenir s'annonce donc riche et excitant pour FromSoftware et ses fans. Une chose est sûre, le studio est sous une pression considérable, et il sera intéressant de voir comment il va relever le défi.

En mars dernier, c'était le producteur Kennet Chan qui avait vendu la mèche via son profil LinkedIn. Il avait récemment mis à jour sa page pour nous informer qu'il était devenu producteur d'un titre totalement inédit depuis janvier 2022, juste avant la sortie d'Elden Ring. L’homme a été producteur et co-producteur sur plusieurs gros jeux de FromSoftware comme Elden Ring ou encore Dark Souls 3 pour ne citer qu’eux.