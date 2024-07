L’imposant DLC d’Elden Ring est enfin disponible sur consoles et PC. Après des mois d’attente, Shadows of the Erdtree (l’Ombre de l’Arbre-Monde) est sorti il y a peu et a littéralement explosé tous les records. Plus de 5 millions d'unités vendues en seulement… 72h, des notes ultra positives, des retours joueurs qui ne sont pas en reste… un très très beau succès pour FromSoftware, à un détail près, sur PC, c’est encore l’enfer pour certains joueurs.

Elden Ring plante sur PC, mais le studio est sur l'affaire

Souvenez-vous, dès son lancement, le DLC d’Elden Ring s’est fait incendier sur Steam. Beaucoup se plaignaient de la difficulté, qui a désormais été revue à la baisse, mais il reste encore de gros problèmes d’optimisation. Des joueurs enragent concernant de violentes saccades qui ont la fâcheuse manie de faire chuter le framerate dans la foulée, un enfer.

Si les solutions définitives n’ont pas encore été trouvées, FromSoftware travaille d'arrache pied pour résoudre le soucis au plus vite et semble d'ailleurs avoir très bien avancé. Le studio affirme avoir repéré le problème, du moins en partie, et propose une petite astuce efficace pour contourner le problème en attendant que le bug soit fixé définitivement.

Avec des bugs, ce genre d'affrontement peut très mal finir... sans bugs aussi vous me direz. ©KiKiToes - Elden Ring

Une astuce pour contourner les bugs sur PC, en attendant une VRAIE solution

D’après les devs, ce seraient les applications de contrôle de la souris qui feraient tout planter en tournant en arrière-plan. Un bug semble en effet être lié à ce genre de logiciels.

Pour éviter les problème , FromSoftware recommande donc tout bêtement de les désactiver avant de jouer histoire de limiter la casse. Une astuce simple, mais efficace d'après le studio.

« Sur la version PC, si vous jouez au jeu pendant qu'une application liée au contrôle de la souris fonctionne en arrière-plan, la fréquence d'images peut devenir instable. Dans ce cas, veuillez arrêter toutes les applications liées au contrôle de la souris et relancer le jeu », peut-on lire sur X.

Néanmoins, cela ne garantit pas que vous n’aurez plus aucun pépin puisque de nombreux témoignages affirment que, même s’il y a clairement du mieux, d’autres soucis résiduels sont toujours présents. Mais tout devrait prochainement être réglé.

FromSoftware a en effet annoncé l’arrivée imminente d’un ou plusieurs patchs pour optimiser son jeu. Après l’équilibrage de la difficulté, les problèmes techniques sont dans le collimateur des développeurs. Tout devrait donc prochainement rentrer dans l’ordre.