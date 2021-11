Echo Generation est à mes yeux et sans aucun doute possible (même si d'autres titres le mériteraient), le meilleur jeu indé de cette année 2021. Développé par Cococucumber, il est tout ce dont rêvent les amateurs de jeu d'action / aventure / RPG mignon comme tout. T'entends ?

Je dois vous l'avouer humblement, c'est le cas de le dire : Echo Generation m'a totalement tourneboulé ! Sorti via le Xbox Game Pass de Microsoft, aussi bien sur PC que sur Xbox Series et Xbox One, il s'agit là de l'un des titres indés les plus sympas de l'année. Et sans doute l'un des plus sous-estimés, selon mon avis ultra personnel.

Des choses étranges se trament...

Impossible lorsqu'on se lance dans cette aventure, où le choix nous est laissé dès le départ, de choisir un compagnon parmi plusieurs (garçon ou fille), de ne pas craquer pour le style employé. Du pixel art, si l'on puis dire, tout en 3D, voilà qui n'est pas banal ! L'effet est tout simplement bluffant, et apporte véritablement de la nouveauté, qui manque parfois cruellement dans le jivé moderne.

Sorti le 21 octobre dernier, Echo Generation semble plaire au plus grand nombre, si l'on en croit la vidéo "Accolade Trailer" diffusée par son géniteur, le studio canadien Cococucumber. Un hommage que je réitère bien volontiers, ayant été totalement comblé du début à la FIN totalement mythique voire mythologique, de cette belle aventure.

Avez-vous la ref' ?

Vous l'aurez aisément compris, il y a également énormément de références que vous découvriez au fil de vos aventures pixellisées. Des ratons laveur bagarreurs (et donc ?), des robots somme toutes "déjà vou", ou encore des streumons tout droit sortis de l'univers de Stranger Things, la fameuse série de Netflix, que Thomas a vu cinq fois.

Et comme si cela ne suffisait guère, les musiques du jeu, absolument superbes elles aussi, sont d'ores et déjà disponibles. La vidéo en sus ici-même, vous permettra en effet de vous évader aux sons mélodieux et parfois électroniques de la bande son de Echo Generation.

Pour les mélomanes en herbe sachez que vous retrouverez ces musiques enchanteresses, sorties depuis le 12 novembre dernier.