Il y a un an, une nouvelle est venue bouleverser le monde du jeu vidéo et des amateurs de jeux de sport. Le partenariat entre la Fédération Internationale de Football (FIFA) et Electronic Arts n'était plus. A l'époque, on imaginait alors que c'était la fin du plus célèbre jeu de foot. La célèbre simulation d'EA déchaînait pourtant les passions depuis près de 30 ans. Rapidement, on a cependant appris qu'un autre studio, encore inconnu, prendrait la relève pour continuer la série. Il y a quelques mois, le président de la FIFA, Gianni Infantino, assurait que ce renouveau serait à l'origine de « l'un des plus grands projets de l'histoire du jeu vidéo ». De son côté, Electronic Arts va lancer sa propre licence : EA Sorts FC. Et là encore, on nous promet monts et merveilles.

Une ambition dévorante chez Electronic Arts

Dans un entretien accordé à nos confrères de The Mirror, le vice-président de la marque EA Sports FC, David Jackson, s'est exprimé sur ce qui attend les joueurs. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il ne manque pas d'enthousiasme. Il décrit ce prochain projet comme leur vision du futur qui sera porté par les « excellentes relations » forgées au fil des années grâce à la franchise FIFA. « C'est le bon moment pour nous de tracer notre propre voie. D'être en mesure de répondre aux attentes des joueurs. Et nous pensons que nous pouvons mieux le faire à travers l'objectif de notre propre licence », explique-t-il non sans une pointe d'enthousiasme avant d'ajouter :

C'est un changement de mentalité pour nous. Nous pensons maintenant très largement aux opportunités et aux domaines dans lesquels nous aimerions créer des expériences pour les fans à l'avenir. Nous avons une confiance énorme dans ce que nous allons pouvoir lancer sur le marché plus tard cette année. David Jackson, via The Mirror

Le logo officiel d'EA Sports FC.

EA Sports FC se dévoile peu à peu

La fin de la collaboration entre la FIFA et EA semble être une véritable source de motivation pour l'éditeur. David Jackson rappelle au passage qu'Electronic Arts dispose toujours de partenariats prestigieux. Si vous craigniez l'absence de grosses licences et des équipes ou joueurs aux faux noms comme a pu le faire PES, vous pouvez être rassurés. EA Sports FC ne veut pas décevoir à ce niveau.

Il y a deux choses qui sont vraiment importantes pour nous. Et nos joueurs nous disent qu'elles sont aussi importantes pour eux. L'une est l'authenticité. Nous avons donc 19 000 joueurs, 700 équipes et 30 ligues dans le jeu en ce moment. Cette authenticité est primordiale pour une expérience EA Sports, et continuera de l'être à l'avenir. L'autre chose qui est très importante pour nous, c'est l'innovation. Notre capacité à créer des expériences nouvelles et engageantes, que les fans attendent d'EA.

Au-delà des belles promesses, qu'attendre concrètement du premier opus d'EA Sports FC ? D'abord, le retour du mode FUT, mais sous un autre nom. Celui-ci pourrait désormais s'appeler "Ultimate Team FC" ou "Football Ultimate Team". Il proposera des "FC Points" au lieux des FUT Points bien connus des joueurs. Pour le reste, les informations se font rares. On ignore donc en quoi la fin de la collaboration avec la FIFA permettra à EA d'atteindre pleinement ses ambitions, comme l'évoque le vice-président de la marque EA Sports FC. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on devrait en savoir plus d'ici quelques mois. Selon Insider Gaming, le jeu de football devrait dévoiler du gameplay pour la première fois à la mi-juillet 2023.