EA Sports FC 24 ne veut pas quitter l'actualité. Depuis quelques semaines, EA enchaîne les présentations pour s'assurer que sa simulation de football reste bien dans les esprits. Une chose est sûre : les passionnés de football ont coché la case du 29 septembre (et le 22 septembre pour ceux qui précommandent l'édition Ultimate) dans leur calendrier depuis longtemps. Peut-être que de nouveaux fans vont faire de même après le long trailer dédié au mode Clubs Pro que le studio américain vient de diffuser.

Le mode Club d'EA Sports FC 24 se dévoile longuement, beaucoup de changements

Après le mode Carrière, place à Clubs Pro et Volta. Lors de cette présentation de quelques minutes diffusée sur YouTube, les développeurs d'EA Sports FC 24 ont fait plusieurs annonces importantes. Pour commencer, l'éditeur a revu la structure du mode Clubs Pro. Les saisons seront découpées en trois phases : une phase de ligue où enchaîner les matchs permet de grimper au classement, une phase de promotion pour réussir à accéder à la division supérieure et enfin des play-offs de fin de saison pour tenter de finir au sommet du classement de sa division et obtenir des récompenses. Dans cette phase, il n'y aura pas de relégation et les joueurs gagneront en expérience quoi qu'il arrive. Après une saison, chaque division sera réinitialisée.

Le mode Clubs Pro d'EA Sports FC 24 intègre aussi un système de réputation et de fans. À chaque match joué, vous gagnerez des supporters, ce qui améliorera votre réputation. Grâce à cela, vous pourrez évoluer dans des stades de plus en plus grands, mais en plus, votre notoriété améliorera l'IA de votre équipe sur le terrain. Au-delà de ça, la simulation de football fait un pas de plus dans la représentativité avec plus d'options de personnalisations (coiffures, accessoires, tatouages...) dans la création de personnages dans les modes Clubs Pro et Volta. Le studio a aussi confirmé que le crossplay serait bien disponible dans ces deux modes, une très bonne nouvelle pour celles et ceux qui aiment jouer avec et contre des joueurs de tous horizons. Avec tous ces changements, EA Sports FC 24 montre qu'il ne se contente donc pas du statu quo, ce qui devrait plaire aux fans de FIFA. Rappelons que le jeu sortira sur PC, PlayStation, Xbox, mais aussi sur Nintendo Switch, cette version s'étant récemment dévoilée grâce à un leak.