La simulation footballistique du moment, EA Sports FC 25, recevra incessamment sous peu un nouveau patch avec divers changements et nouveautés qui touchent au gameplay, aux modes (Ultimate Team, Carrière, Clubs) etc.

EA Sports FC 25 est la nouvelle alternative à FIFA d'Electronic Arts. Une édition qui tient plus de l'évolution, avec de bonnes choses comme le FC IQ et le mode inédit Rush, mais aussi des faiblesses encore présentes comme l'aspect défensif. Si tout les soucis soulevés ne seront peut-être pas réglés, Electronic Arts a déjà sorti plusieurs patchs pour corriger le tir du mieux possible. Une nouvelle mise à jour #6 est disponible et voici ce qui change.

La mise à jour #6 Frost d'EA Sports FC 25

Fin novembre, EA Sports FC 25 a déployé une mise à jour #5 visant à régler un bug des Évolutions dans le mode Ultimate Team. Ce souci, qui était là dès la sortie, était responsable d'une erreur dans les statistiques affichées. La stabilité du jeu pour éviter les plantages avait également été améliorée, et les portraits de joueurs, maillots, stades, ballons et plus avaient été mis à jour.

En vue d'améliorer encore EA Sports FC 25, sur consoles et PC, l'éditeur s'apprête à délivrer une mise à jour 6 qui dévoile déjà ses changements et notamment ses ajouts. Qu'attendre de ce patch ? L'éditeur promet de nouveaux Rôles et Objectifs, des matchs Rush plus courts, de nouveaux objets dans le mode Ultimate Team ou encore une actualisation des menus avec un thème hivernal. Comme précédemment, les notes de patch indiquent une mise à jour de certains kits (badges, célébrations...).

L'update hivernale d'EA FC 25 corrige aussi des problèmes de stabilité lors de matchs en co-op en ligne, mais pas que. Actuellement, certaines équipes moins bien classées étaient plus faciles à affronter que prévu en difficulté Légendaire, ce qui ne devrait plus être le cas. Pour les chasseurs de trophées ou succès, les trophées de certaines ligues lors d'un championnat en mode Carrière ou Tournoi devraient désormais être les bons. D'un point de vue gameplay, EA Sports FC 25 fera des ajustements. Par exemple, la vitesse de Drag Back a été légèrement augmentée, tout comme la vitesse de la compétence Arrêter et tourner en courant pour les joueurs de compétences 3 étoiles. Les notes de patch 6 complètes sont disponibles ici même (en anglais).

Source : Trello Electronic Arts.