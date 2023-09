Plus que quelques jours avant la sortie d'EA Sports FC 24 qui ouvrira une nouvelle page dans l'histoire de la franchise. Un nouveau nom pour un jeu qui fait à la fois dans la stabilité et dans la nouveauté pour véritablement marquer le début d'une nouvelle ère. Les plus chanceux auront l'occasion de se plonger dedans dès le 22 septembre prochain, jour de lancement de l'accès anticipé de la simulation de foot. Et grâce à cette offre qui permet de jouer au jeu pour 1 €, vous allez peut-être avoir envie de faire pareil.

EA Sports FC 24 jouable pour moins d'1 € dès le 22 septembre

Sur PS5 et Xbox Series, l'édition Ultimate d'EA Sports FC 24 coûte quand même la modique somme de 109,99 €. Un tarif qui peut refroidir même les plus passionnés de ballon rond qui aimeraient se lancer dans le jeu rapidement. Pourtant, si vous voulez à tout prix y jouer en avance sans vous ruiner, sachez que c'est possible. Le mois d'abonnement à l'EA Play est à 0,99 € jusqu'au 30 septembre à 19h sur PS5 et PS4. Le service d'Electronic Arts donne accès à un catalogue d'une cinquantaine de jeux du catalogue du studio, mais aussi à 10 h de jeu sur certaines des nouvelles sorties d'EA. Cela signifie qu'en vous abonnant au service, vous pourrez accéder à EA Sports FC 24 dès le 22 septembre prochain, comme ceux qui ont précommandé l'édition Ultimate de la simulation.

Évidemment, vous n'aurez droit qu'à 10 heures de jeu sur le titre grâce à l'EA Play, mais c'est déjà largement suffisant pour vous amuser pendant un moment seul ou en multijoueur. Attention, car après votre premier mois d'abonnement, celui-ci sera renouvelé mensuellement au prix classique, soit 3,99 €. Votre progression sera évidemment conservée en cas d'achat du jeu par la suite.

En tout cas, à partir du 22 septembre, les joueurs à migrer de FIFA 23 vers EA Sports FC 24 devraient être nombreux, avant d'être rejoints par les autres passionnés de football une semaine plus tard. Peut-être que certains choisiront de rester (ou d'aller) vers eFootball 2024, le free-to-play sorti il y a quelques jours qui risque quand même d'avoir bien du mal à résister au mastodonte d'EA.