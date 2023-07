Après des mois d'attente et d'interrogation, les joueurs ont pu découvrir en détail ce qui les attendaient dans EA Sports FC 24, le remplaçant de FIFA après la fin du partenariat entre l'institution éponyme et EA Sports. Pourtant, la simulation de football avait commencé par faire mauvaise impression avec la révélation de la jaquette de son édition Ultimate. Les premières images de gameplay ont soufflé le chaud et le froid au sein de la communauté, mais au moins, les joueurs seront en terrain connu, notamment grâce à Ultimate Team, le successeur de FUT qui gardera tous les codes du mode. EA Sports vient justement de faire une annonce importante le concernant.

Le mode Ultimate Team d'EA Sports Fc en dévoile un peu plus

Sur Twitter, le compte officiel d'EA Sports FC 24 vient donc de dévoiler les premiers Héros qui seront disponibles dans le mode Ultimate Team du jeu. Les joueurs pourront intégrer à leur équipe la légende l'équipe de France Bixente Lizarazu, l'Argentin Carlos Tévez, l'attaquant Gianluca Vialli décédé en janvier dernier, le vice-champion du monde Wesley Snejider et la joueuse anglaise Alex Scott, qui devient par la même occasion la première « Héroïne » de l'histoire partagée de FIFA et d'EA Sports FC.

Pour obtenir un des Héros, il faut impérativement précommander le jeu avant le 22 août prochain. Comme le précise EA Sports, les joueurs qui l'ont précommandé avant cette annonce recevront bien une carte pour le mode Ultimate Team. Notez bien que les Héros de la Ligue des Champions et de la Ligue des Champions féminine seront disponibles le 27 novembre et qu'ils sont non échangeables.

Une nouvelle polémique à venir autour du jeu ?

Rappelons que les Héros sont le fruit d'une collaboration entre EA Sports et Marvel. Les deux géants donnent alors vie à des cartes de joueurs légendaires au design marquant dans le mode Ultimate Team. Chaque carte dispose d'un collectif Championnat unique et d'un lien club vert avec tout autre joueur du même championnat. Tout au long de la semaine, nous découvrirons de nouveaux Héros qui seront intégrés à EA Sports FC 24.

En revanche, espérons que chaque annonce d'une nouvelle joueuse féminine ne soit pas sujette à polémique... En effet, depuis que le studio américain a annoncé que les femmes intégreraient pour la toute première fois le mode Ultimate Team dans EA Sports FC 24, les critiques fusent, poussant EA Sports à prendre la parole pour réitérer sa volonté de promouvoir le football féminin. Rappelons que la simulation de football est attendue pour le 29 septembre prochain sur PC, PlayStation, Xbox et Nintendo Switch.