EA Sports FC 24 enchaîne les trailers et les annonces depuis un mois. Après la présentation de la jaquette de la version Ultimate, EA Sports a dévoilé plusieurs bandes-annonces de sa simulation de football attendue le 29 septembre prochain. Le studio américain compte bien marquer les esprits d'ici sa sortie et pour cela, EA Sports FC 24 s'est encore montré lors d'un stream en direct sur YouTube. L'occasion de découvrir de nouveaux détails sur le jeu qui devrait plaire à la communauté FIFA, qui migrera vers la nouvelle licence d'EA Sports dans quelques semaines.

EA Sports FC 24 dévoile plusieurs nouveautés

La présentation d'EA Sports FC 24 de ce 4 août était consacrée au « matchday experience ». Concrètement, il s'agit des nouveautés intégrées au jeu destinées à renforcer l'immersion avant, pendant et après une rencontre. Grâce au Frostbite, EA Sports a complètement revu la modélisation et l'animation des maillots des joueurs pour proposer une physique plus réaliste.

Durant les matchs, des ralentis incluant des statistiques détaillées seront diffusés comme cela se fait depuis quelques années dans le football. Globalement, nous aurons encore plus de scènes dans les vestiaires, dans les tunnels, dans les tribunes et même dans la cabine de commentateurs, exactement comme à la télé. Une nouvelle caméra vous donnera aussi un angle de vue plus éloigné du terrain, ce que les fins tacticiens devraient apprécier.

EA Sports FC 24 intègre également de nouvelles séquences immersives du point de vue de l'arbitre. On pourra le voir tracer ses lignes à la bombe avant un coup-franc et évidemment s'embrouiller avec les joueurs et les joueuses. Après un but, il sera possible d'humilier ses adversaires avec de nouvelles célébrations. Mais comme un match est aussi fait de moments plus frustrants, des animations inédites après un tir raté ou dévié par le gardien ont aussi été ajoutées.

Le mode Carrière compte aussi son lot d'ajouts

Il y a quelques jours, le mode Carrière d'EA Sports FC 24 était à l'honneur. Les joueurs ont pu découvrir qu'en excellant sur le terrain avec leur joueur, ils pourront poser leurs mains sur le Ballon d'Or, le trophée individuel le plus prestigieux du football. Autre nouveauté qui concerne cette fois le mode entraîneur : la vue Spectateur, qui vous permettra de regarder les matchs de votre équipe depuis les tribunes, comme si vous étiez un fan dans le stade. Vos amis pourront même se joindre à vous pour que vous profitiez des rencontres tous ensemble.

Afin de faire progresser vos joueurs, vous pourrez aussi solliciter des coachs qui les aideront à s'améliorer dans un domaine spécifique. Évidemment, le mode Ultimate Team, plus connu sous le nom de FUT dans FIFA, sera aussi de la partie dans EA Sports FC 24. Plus que quelques semaines à tenir pour les passionnés de ballon rond avant la sortie fixée au 29 septembre sur PC, PlayStation, Xbox et Nintendo Switch. Notez que la précommande de l'édition Ultimate donne droit à sept jours d'accès anticipé.