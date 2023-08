Plus qu'un mois avant qu'EA Sports FC 24 ne remplace définitivement FIFA 23. La prochaine simulation de football du géant américain ne va pas seulement arborer un nouveau nom, mais aussi embarquer plusieurs nouvelles fonctionnalités et technologies comme l'HyperMotion V, qui promet des animations plus réalistes que jamais. Une autre nouveauté marque une grande première pour la franchise culte.

Un nouveau tournant historique pour EA Sports FC 24

On ne s'attendait pas du tout à ça. EA Sports dévoile qu'en plus du célèbre duo de commentateurs composé de Benjamin da Silva et d'Omar da Fonseca qui feront vibrer les joueurs dans EA Sports FC 24 (comme dans FIFA 23), une nouvelle voix va les accompagner. Laure Boulleau, l'ancienne gloire de l'équipe de France et actuellement consultante chez Canal+, va devenir la première commentatrice à se faire entendre dans une simulation de football de l'éditeur. En réalité, Laura Boulleau ne sera pas en cabine, mais occupera le rôle de Reporter Studio. La légende du PSG se dit ravie de rejoindre l'équipe de commentateurs et de marquer l'histoire à sa manière.

C’est une chance incroyable de se retrouver dans un jeu comme EA Sports FC 24. J’ai hâte que les fans puissent découvrir mes interventions et mes réactions. Devenir la toute première femme à occuper ce rôle en France est également un véritable honneur et je suis fière de continuer à ouvrir des portes.

Sur son compte Instagram, Laure Boulleau partage une vidéo dans laquelle on la voit en pleine séance d'enregistrement. On découvre ainsi qu'elle aura des interactions en plein match avec Benjamin da Silva et Omar da Fonseca pour tenir les joueurs au courant de ce qui se passe sur les autres rencontres en cours (probablement dans les modes Carrière ou Clubs Pro), comme un but inscrit, un carton rouge infligé ou un penalty concédé.

Laure Boulleau déjà durement critiquée

Laure Boulleau aura beaucoup de travail et formera un véritable trio avec la « Team DaDa » dans EA Sports FC 24. Malheureusement pour elle, sur les réseaux sociaux, la nouvelle est accueillie plutôt froidement par certains joueurs, on vous laisse deviner lesquels. « Ça va mettre les commentaires en anglais et ça sera réglé », « je vais arrêter le mode Carrière », peut-on lire au milieu d'une toute petite poignée de messages élogieux et de beaucoup de posts sexistes absolument ridicules. D'ailleurs, des messages inappropriés avaient déjà proliféré lorsqu'EA Sports avait annoncé que pour la première fois, les joueuses seraient disponibles dans le mode Ultimate Team et pourraient partager la même équipe que leurs homologues masculins.