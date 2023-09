EA Sports FC 24 va ouvrir une nouvelle ère après la fin de FIFA. Pour l'occasion, EA Sports veut marquer le coup et n'a pas arrêté de parler de sa simulation de football tout l'été. Les passionnés de ballon rond ont pu longuement découvrir ses modes Carrière et Ultimate Team ainsi que toutes les nouveautés de gameplay qui pourraient faire d'EA Sports FC 24 une réussite. Malgré toutes ces informations croustillantes, il en restait une que les fans s'impatientaient de connaître. EA Sports vient juste de cracher le morceau.

Une révélation que tous les joueurs d'EA Sports FC 24 attendait

Les principaux acteurs dans une simulation de football, ce sont évidemment les joueurs. Jusqu'à maintenant, EA Sports en avait dit très peu sur les notes attribuées aux stars qui font vibrer les fans. Hier, le studio a enfin dévoilé les 12 meilleurs joueurs et 12 meilleures joueuses d'EA Sports FC 24. Pas d'énormes surprises au programme, mais un peu de changement quand même par rapport à FIFA 23.

Dans le dernier jeu de la licence, Messi, Benzema et Lewandowski étaient tous les trois à 91, mais cette année, ils perdent un point. Une régression plutôt logique pour les deux derniers Ballons d'Or à cause de leurs choix sportifs. Ça risque quand même de ne pas beaucoup plaire à leurs nombreux fans, qui estimeront sûrement que malgré leur départ loin de l'Europe, leurs qualités sont toujours là. On peut déjà lire quelques réactions de ce genre sur les réseaux sociaux concernant Messi qui a tout de même porté l'Argentine jusqu'au sacre en Coupe du monde. Peut-être que les saisons individuelles de la Pulga et de Benzema en club expliquent aussi ce point perdu.

Résultat, il n'y a plus que quatre stars avec la note de 91, la plus élevée du jeu : Kylian Mbappé, Erling Haaland, Kevin de Bruyne et Alexia Putellas, le Ballon d'Or féminin et vainqueur de la dernière Ligue des Champions. L'attaquant du PSG se maintient à la même note que l'an dernier. Voici les joueurs avec une note générale de 90 dans EA Sports FC 24. :

Lionel Messi (Inter Miami) 90

Harry Kane (Bayern Munich) 90

Karim Benzema (Al-Ittihad) 90

Robert Lewandowski (FC Barcelone) 90

Aitana Bonmatí (FC Barcelone) 90

Sam Kerr (Chelsea) 90

Caroline Graham Hansen (FC Barcelone) 90

Pas de trace de Cristiano Ronaldo, très certainement pénalisé par son départ à Al-Nassr et son âge qui avance. On imagine qu'il doit quand même avoir un général de 87 ou 88.

Le football féminin à l'honneur

Dans le wagon suivant, on compte aussi plusieurs grands noms, à commencer par Neymar, avec un général de 89. Vinicius Jr et Mohamed Salah obtiennent la même note, comme les deux gardiens Alisson Becker et Marc-André Ter Stegen. On retrouve aussi deux vainqueurs de Ligue des Champions 2022-2023 avec Manchester City, à savoir Ruben Dias et Rodri. La Française Kadidiatou Diani s'en sort avec un très bon général de 89, comme sa coéquipière de l'OL Ada Hegerberg.

Neymar Jr (Al-Hilal) 89

Ruben Dias (Manchester City) 89

Rodri (Manchester City) 89

Mohamed Salah (Liverpool) 89

Virgil Van Dijk (Liverpool) 89

Vinicius Jr (Real Madrid) 89

Marc-André Ter Stegen (FC Barcelone) 89

Alisson Becker (Liverpool) 89

Kadidiatou Diani (Olympique Lyonnais) 89

Mapi Leon (FC Barcelone) 89

Alex Morgan (San Diego Wave) 89

Ada Hegerberg (Olympique Lyonnais) 89

Rappelons que dans EA Sports FC 24, les joueurs et les joueuses pourront partager la même équipe dans le mode Ultimate Team pour la première fois de l'histoire. Une fonctionnalité qui avait fait polémique, mais pas de quoi perturber EA Sports, qui avait réaffirmé sa volonté de valoriser le football féminin dans sa simulation. C'est aussi pour ça que Laure Boulleau va devenir la première femme à se faire entendre dans un jeu de la franchise pour accompagner Omar da Fonseca et Benjamin da Silva, une nouveauté historique. Ceux qui ne sont vraiment pas contents pourront toujours se rabattre sur eFootball 2024, le free-to-play de Konami.