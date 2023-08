EA Sports FC 24 fait tout pour séduire les millions de fans de football dans le monde. Le remplaçant de FIFA conservera la plupart des codes de la licence culte qui a fait le succès d'EA Sports depuis de nombreuses années. Évidemment, des nouveautés importantes seront de la partie, que ce soit lors des matchs en eux-mêmes ou dans les modes cultes, comme la Carrière. Il y a quelques semaines, le mode Ultimate Team d'EA Sports FC 24 avait déjà été présenté, mais le public a eu le droit à un aperçu plus détaillé aujourd'hui.

Le mode Ultimate Team fait peau neuve dans EA Sports FC 24

EA Sports FC 24 enchaînent les présentations ces dernières semaines. Cette fois, le studio américain a tenu à dévoiler plus en profondeur le mode Ultimate Team, anciennement connu sous le nom FUT dans FIFA. Grâce aux évolutions, vous pourrez faire progresser vos joueurs en remplissant différents objectifs en match. La présentation revenait aussi sur un des aspects les plus clivants d'EA Sports FC 24 : la présence des femmes dans le mode Ultimate Team. Les joueuses pourront même être liées à un footballeur masculin qui évolue dans le même club qu'elles (Sam Kerr avec Reece James qui jouent tous les deux à Chelsea, par exemple). EA Sports réaffirme sa volonté de mettre en avant le football féminin, malgré la polémique.

Dans ce mode, les Héros et Icônes de votre équipe amélioreront son collectif quoi qu'il arrive, ce qui vous facilitera la vie lors de vos compositions. Les animations d'ouverture des packs Ultimate Team ont aussi été revus et lorsque l'un d'eux contiendra deux joueurs, nous aurons même le droit à une petite scène dans laquelle ils interagissent tous les deux. Enfin, les PlayStyles et PlayStyles+ des capacités et gestes techniques uniques réservées aux meilleurs joueurs du monde et inspirés de leurs talents réels ont une nouvelle fois été mis en avant par EA Sports.

Un paquet d'heures de jeu en vue ?

Les fans de football auront donc fort à faire lors de la sortie d'EA Sports FC 24, le 29 septembre prochain (le 22 pour les possesseurs de la version Ultimate). Ultimate Team devrait les occuper de très longues heures, tout comme le mode Carrière. Ce dernier proposera une nouvelle caméra pour regarder les matchs de votre équipe depuis les tribunes lors d'une carrière d'entraîneur. En tant que joueur, vous pourrez remporter le prestigieux Ballon d'Or si vos performances le méritent. Malgré l'immense succès de la licence FIFA, EA Sports ne semble pas se reposer sur ses acquis. Il faudra attendre de découvrir la simulation de football dans quelques semaines pour découvrir ce dont elle est capable sur le terrain.