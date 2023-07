En général, juillet n'est pas vraiment le mois préféré des fans de football. Les championnats sont à l'arrêt et même si les rumeurs de transferts peuvent tenir en haleine un temps, les passionnés veulent rapidement revenir au jeu. Heureusement, en plus de l'actuelle Coupe du monde féminine, EA Sports FC 24 se dévoile de plus en plus au travers des séquences de gameplay et d'annonces de nouvelles fonctionnalités, comme l'HyperMotion V. Cette fois, histoire de continuer à faire monter la hype avant la sortie, EA Sports a dévoilé une longue vidéo qui présente le mode carrière de la simulation de football.

Le mode Carrière d'EA Sports FC 24 fait les présentations

Cette après-midi, une nouvelle présentation d'EA Sports FC 24 était organisée. L'occasion pour les joueurs de découvrir le mode Carrière qui se faisait particulièrement discret. Comme d'habitude, il sera possible de s'orienter soit vers une carrière de joueur, soit vers une carrière d'entraîneur dans le rôle de figures bien connues comme Pep Guardiola. D'ailleurs, dans le premier des deux, il sera possible de faire entraîner vos joueurs sur des aptitudes spécifiques par des coachs afin de les faire progresser.

Nous avons aussi pu avoir un véritable aperçu du mode spectateur, la nouveauté majeure de ce mode carrière. Grâce à lui, vous pourrez profiter des rencontres depuis les tribunes, en véritable immersion. Il sera même possible de profiter des matchs avec vos amis en les invitant comme si vous étiez au stade. Comme cela avait déjà été annoncé, vous aurez l'occasion de glaner le plus prestigieux des trophées individuels du football, le Ballon d'Or, si vos performances en carrière de joueur le méritent. Une nouveauté qui contribue à rendre plus crédible la simulation de football.

Le mode Ultimate Team innove aussi

Au-delà du mode carrière, EA Sports FC 24 comprendra évidemment le mode le plus apprécié des joueurs, Ultimate Team (anciennement FUT dans FIFA). Et pour la première fois de l'histoire partagée entre FIFA et EA Sports FC, les femmes intègrent le célèbre mode de jeu. Une décision qui a fait polémique, mais EA Sports maintient sa volonté de promouvoir le football féminin.

Entre ce sujet malheureusement controversé et la jaquette de la version Ultimate sujette de bien des moqueries, EA Sports FC 24 se fait déjà tancer, mais ce n'est sûrement pas la dernière fois que le titre se retrouve dans la tempête tant les attentes autour du successeur de FIFA sont énormes. Rappelons que le jeu sortira le 29 septembre prochain sur PC, PlayStation, Xbox et Nintendo Switch.