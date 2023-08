EA Sports FC 24 prendra-t-il la relève de FIFA avec brio ? La « nouvelle » licence d'EA Sports, née à cause de la fin de son partenariat avec la Fédération, fait tout pour montrer qu'elle en est capable. Le jeu ne cesse de se dévoiler avec des présentations détaillées depuis quelques semaines. Évidemment, le studio américain met surtout l'accent sur les versions PC, PS5 et Xbox Series. Les possesseurs de Nintendo Switch seront ravis de savoir qu'un leak permet de découvrir les premiers extraits de gameplay du jeu sur la console et c'est assez surprenant.

Une version Switch à la hauteur ?

Les dernières éditions de FIFA se sont vraiment contentées du service minimum sur Nintendo Switch. Jusqu'à l'an dernier, le jeu se basait sur la version de FIFA 19 de l'ère PS3/Xbox 360 et se contentait de mettre les effectifs des équipes à jour. Tout cela va changer grâce avec EA Sports FC 24, qui va enfin proposer une simulation digne de ce nom aux possesseurs de la machine hybride. Grâce à un leak de la bêta fermée mis en ligne sur YouTube, nous découvrons pour la première fois des images de gameplay sur Nintendo Switch.

Il s'agit du premier jeu de football d'EA Sports à profiter du moteur Frostbite sur la console et cela se ressent lors de ce match qui oppose Manchester City au Barça. Les modèles des joueurs sont plus travaillés et on les reconnaît au premier coup d'œil. On remarque aussi une belle évolution du côté des animations qui sont plus détaillées. Malgré tout, l'absence de la technologie HyperMotion V, qui offre des animations ultra-réalistes développées grâce aux vidéos d'athlètes en conditions réelles, se fait quand même ressentir, mais c'est un moindre mal. En tout cas, les nouveaux menus sont aussi de la partie.

EA Sports FC 24 met toutes les chances de son côté

Selon John Shepherd, vice-président et producteur exécutif chez Electronic Arts, la version Switch d'EA Sports FC 24 se rapproche de celles proposées sur PS4 et Xbox One. Le mode Ultimate Team cher au public sera complet sur la machine de Big N, alors qu'il était amputé d'un grand nombre de ses fonctionnalités dans FIFA. « Cela fait plusieurs années que nous essayons de faire en sorte que tout fonctionne vraiment bien sur Switch. Nous avons travaillé dur pour que le Frostbite tourne dessus. C'est une grande réussite », déclarait John Shepherd chez IGN en juillet.

Si on se fie à ce leak, on peut dire qu'EA a tenu ses promesses. Les joueurs Switch pourront donc aussi profiter de l'ajout des joueuses dans Ultimate Team ou des nouvelles animations d'ouverture du pack, qui font partie des nouveautés du mode très apprécié. Rappelons qu'EA Sports FC 24 sortira le 29 septembre prochain sur PC, PlayStation, Xbox et Switch. Précommander l'édition Ultimate donne droit à sept jours d'accès anticipé.