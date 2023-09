Depuis le mois d'août, les fans de football ont repris leurs bonnes vieilles habitudes de se caler devant la télé pour suivre leur équipe de cœur. Le vrai foot a fait son grand retour, mais les simulations virtuelles aussi comptent leur offrir de belles sensations dès ce mois-ci. Cette année, pas de FIFA mais EA Sports FC 24, le nouveau nom de la licence de l'éditeur. Si vous pensez qu'il est le seul jeu fait pour les amateurs de ballon rond, vous vous trompez. Son concurrent va tenter de le tacler à la gorge dès aujourd'hui.

Le concurrent d'EA Sports FC 24 est déjà là

Oui, eFootball existe toujours et Konami vient de le rappeler en annonçant la sortie de eFootball 2024 dès ce 7 septembre. En réalité, il s'agit de la grosse mise à jour annuelle déployée tous les ans par le studio, qui ne ressort plus de véritable nouvel opus de sa licence (anciennement PES) depuis 2020. Sauf que cette fois, Konami fait plus que simplement mettre les effectifs des clubs et des sélections à jour en apportant des modifications de gameplay importantes à son jeu gratuit.

Le studio explique que l'IA a été retravaillée dans cette version 3.0 et que « les joueurs prendront désormais des décisions plus appropriées au bon moment ». Ils seront aussi capables de réaliser des gestes plus fins directement après leur première touche de balle, ce qui n'était pas le cas jusqu'alors de l'aveu même de Konami. Si vous avez joué à eFootball 23, vous vous rappelez sûrement que quand les joueurs étaient trop proches du gardien et qu'ils tentaient de tirer, la jauge n'avait pas le temps se remplir et ils se faisaient immédiatement contrer. Dorénavant, votre attaquant pourra effectuer un tir rapide avec une jauge de puissance faible pour éviter ce genre de situations.

L'aspect défensif a aussi été revu. Il sera plus facile de récupérer la balle dans les pieds adverses et les dégagements en situation d'urgence seront aussi plus rapides. Les gardiens auront également plus de facilité à repousser les ballons aériens du poing. Enfin, les joueurs s'orienteront naturellement vers le but quand le cuir arrivera dans leurs pieds. Certaines de ces améliorations peuvent sembler tout à fait normales dans une simulation, mais cela montre bien qu'eFootball avait plusieurs trains de retard sur FIFA. On imagine mal le jeu voler la vedette à EA Sports FC 24, mais c'est quand même bien qu'une alternative existe pour les fans, surtout quand elle est gratuite. Rappelons qu'eFootball 2024 est disponible sur PC, PlayStation, Xbox, iOS et Android.