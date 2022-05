En marge de l’annonce de ses résultats financiers, EA a confirmé un secret de polichinelle : le divorce entre l'éditeur et la FIFA, ce qui signifie que le prochain jeu de foot s'appellera EA Sports FC. La FIFA compte pour sa part développer un concurrent qui s'appellera donc FIFA 24. Et si les bilans n’intéressent que peu le grand public, ils renferment souvent de précieuses informations sur les jeux à venir des entreprises. La preuve en est avec l’éditeur américain, qui prévoit visiblement un beau programme pour les 10 à venir.

Quatre jeux EA d'ici au début 2023 dont Dragon Age 4 ?

Electronic Arts prévoit en effet quatre nouveaux jeux inconnus pour le premier quart de 2023. Et l’entreprise a déjà donné des indices sur leur nature. PGA Tour, attendu pour cette même période sera accompagné d’un autre jeu de sport, potentiellement UFC 5. A leurs côtés, un titre développé par un studio partenaire pouvant faire référence à un EA Originals ou à Star Wars Jedi : Fallen Order 2. Le troisième est un remake et Dead Space, récemment repoussé à 2023, rentre dans cette case.

Le dernier en revanche est un jeu basé sur « une licence majeure ». Et là les candidats sont moins nombreux. Il pourrait s’agir d’un gros jeu encore non annoncé ou bien de Dragon Age 4. Des rumeurs sérieuses laissaient entendre que le jeu pourrait en effet sortir au début de 2023. Et comme le développement avance bien ça semble plutôt de bon augure. Peut-être en saurons-nous plus lors du Summer Game Fest 2022 ?