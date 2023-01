Les Arts Electroniques se sont en effet trouvés deux nouveaux représentants footballistiques à mettre sur la jaquette française du jeu FIFA 08, dont la sortie sur des tonnes de machines (PS3 et Wii itou), est prévue en fin d'année, comme toujours. Il s'agit de Florent Malouda, joueur de l'OL et désigné récemment meilleur joueur de Ligue 1 pour cette saison, et de Frank Ribéry, footeux de l'OM et également surnommé "Scarface" par des gens étranges. Ronaldinho Gaucho quant à lui, sera encore et toujours l'ambassadeur international du jeu, et se sentira donc moins seul désormais. Ils retrouveront, aujourd'hui à Barcelone, d'autres joueurs (qui auront le privilège de représenter leur pays sur les jaquettes de jeu) pour une séance de motion capture organisée par l'éditeur américain. On aura donc : Miroslav Klose (Allemagne), Sergio Ramos (Espagne), Andreas Ivanschitz (Autriche) et Tranquillo Barnetta (Suisse). Voilà, c'est tout.