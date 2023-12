Parfois, il arrive que la vie d'un jeu soit écourtée par le studio ou l'éditeur qui lui a donné vie. Les raisons varient selon les cas : une communauté absente, des serveurs datés, un titre qui vieillit mal, etc. Malheureusement, ça fait souvent des déçus qui n'ont pas envie de dire adieu à une certaine production. Eh bien, mauvaise nouvelle, EA vient d'annoncer la mise à mort de l'un de ses jeux. Si vous le possédez, on vous conseille d'y faire un tour une dernière fois.

EA va fermer les serveurs de Rocket Arena

Mais alors, de qui est-ce qu'on parle ? De Rocket Arena, un jeu de tir dont les parties se disputent en 3 contre 3 et qui est sorti en 2020. Comme son nom l'indique, il faut maîtriser l'art des roquettes pour devenir le champion de l'arène. Pour ce faire, les personnages incarnés possèdent des aptitudes uniques qui peuvent servir lors des affrontements. La nervosité du titre a fait sa réputation, même s'il n'est pas forcément aimé de tous. Quoi qu'il en soit, EA va bientôt faire une croix dessus seulement trois ans après sa sortie, même si on ignore pourquoi.

Les serveurs du jeu fermeront le 21 mars 2024, ce qui laisse encore un peu de temps pour en profiter. D'ailleurs, des événements communautaires sont prévus par EA avant la date butoir. C'est une triste nouvelle, mais pas aussi inattendue qu'on pourrait le penser. En novembre dernier, un détail avait été remarqué par des joueurs. Rocket Arena n'était plus disponible à l'achat sur Origin, Steam, le PlayStation Store, et le Xbox Store. Les serveurs étaient toujours actifs, mais ça sentait le sapin. EA confirme donc ce que tout le monde pensait, non sans laisser un dernier message aux détenteurs du titre.

Nous ne pouvons pas vous remercier assez pour avoir joué à Rocket Arena et nous avoir soutenus pendant ce voyage. Nous sommes ravis que des gens du monde entier aient pu profiter de Rocket Arena pendant trois ans et demi depuis son lancement en juillet 2020. Depuis, il y a eu une tonne de Knockouts, Megablasts, Rocketball buts, Mega Rockets capturés, et des pièces collectées. Nous avons toujours été époustouflés par la gentillesse, le soin et la camaraderie dont a fait preuve la communauté de Rocket Arena.

Des réactions globalement positives

Bien évidemment, ça a fait des déçus, mais Rocket Arena n'a pas fait l'unanimité. Sur Steam, il affiche un score de « Moyen » pour 1 881 avis. Ce n'est pas spécialement positif pour EA, mais ça ne veut pas dire qu'il est détesté. Sur les réseaux sociaux, une poignée de fans n'a pas hésité à saluer le jeu comme il se doit suite à cette nouvelle : « j'ai vraiment beaucoup aimé ce jeu », « je me suis pas mal amusé dessus, merci pour le travail », « c'était court, mais fun », peut-on notamment lire. Comme vous pouvez le constater, une partie de la communauté se montre fidèle envers le jeu, ce qui doit faire plaisir à EA.