En quelques mois, EA a mis à mort plusieurs de ses jeux dont Rocket Arena, plusieurs éditions de la franchise F1, Micromachines World Series, Madden NFL 20 ou encore Super Mega Baseball 2. Si vous êtes un joueur invétéré de Battlefield est en particulier des anciens épisodes, attention car les services en ligne de BF3, BF4 et Hardline s'arrêtent le 7 novembre sur PS3 et Xbox 360. Cette hécatombe va continuer dès l'année prochaine puisqu'EA met encore à mort deux de ses jeux, ça ne s'arrête plus !

Deux jeux EA bientôt à l'arrêt complet. Oh pinaise !

Trois jeux Battlefield sont donc sur le point d'être débranchés par EA sur 360 et PS3. Pour BF3 et BF4, vous pouvez toujours vous réfugier sur PC. Et si vous êtes curieux de savoir ce que vaut BF Hardline, rendez-vous sur PS4, Xbox one ou PC. D'ici le début 2025, il faudra également faire une croix sur le jeu de golf Rory Mcllroy PGA Tour. Electronic Arts a annoncé qu'il ne sera plus possible d'accéder aux fonctionnalités en ligne à partir du 16 janvier 2025. Si vous avez pour habitude de débloquer tous les succès et trophées de vos jeux, vous n'avez plus que quelques mois pour les déverrouiller.

EA a aussi décidé qu'après 12 ans de bons et loyaux services, il était temps pour le jeu mobile The Simpsons: Tapped Out de tirer sa révérence définitivement. En revanche, ce sera progressif. « Les Simpson Springfield ne sera plus disponible dans les boutiques d’applications en ligne à compter du 31 octobre 2024 et les serveurs seront désactivés le 24 janvier 2025 » explique le support EA. Il sera possible de jouer jusqu'à la fin, mais pas d'acheter des éléments en jeu. Dans sa FAQ sur cet arrêt, il est précisé que les joueuses et joueurs pourront cependant récupérer des objets des douze dernières années notamment lors de la vague finale. De plus, un événement « IA un hic » est valable jusqu'au 24 janvier 2025 à 13h00.

Les deux jeux EA mis à mort en janvier 2025 :

Rory McIlroy PGA Tour - arrêt des serveurs le 16 janvier 2025

The Simpsons: Tapped Out - arrêt des serveurs le 24 janvier 2025

