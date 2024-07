EA s'apprête à couper les services en ligne de deux nouveaux jeux. Cette année d'ailleurs, d'autres gros jeux y passeront prochainement et ça devrait faire réagir les joueurs.

Toutes les bonnes choses ont une fin, même nos jeux vidéo. C’est quelque chose que l’on semble souvent oublier, mais lorsque l’on achète nos jeux, rien ne nous garantit que leur contenu restera intact au fil des années. En règle générale, ce sont les fonctionnalités en ligne qui ont toutes une date de péremption et ce, même si ça peut prendre plusieurs années.

Comme bien souvent, les gros éditeurs comme EA ou encore Ubisoft, arrêtent de soutenir certains jeux pour mieux centraliser leurs efforts et leurs ressources ailleurs. C’est pour cette raison que chaque année de nombreux jeux sont tout simplement mis à mort. C’est ce qu’il se passera encore cet été avec deux jeux EA.

EA coupe les serveurs de deux nouveau jeux...

L’éditeur derrière Battlefield ou encore EA FC 25, prévoit l’arrêt définitif des fonctionnalités en ligne de Super Mega Baseball 2 et Disney Sorcerer's Arena. Deux jeux que la plupart d’entre vous avez très certainement oubliés, on ne va pas se mentir.

Super Mega Baseball 2 est un jeu de… baseball qui n’a rien d’une simulation pour le coup. Si le jeu respecte les règles à la lettre, il opte néanmoins pour une direction artistique proche du cartoon. Le jeu n’a pas vraiment trouvé son public malgré une sortie récente (2018) sur PS4, Xbox One et PC. Mais pour celles et ceux qui y jouent encore, c’est la dernière ligne droite pour profiter des fonctionnalités en ligne puisque tout s’arrête le 24 juillet prochain.

Quelques jours plus tard ce sera Disney Sorcerer’s Arena qui fermera ses portes. Il s’agit ici d’un jeu de stratégie et de collection de personnages. Un titre disponible sur mobile depuis un petit moment et qui, une fois encore, n’a pas rencontré le succès escompté. Le jeu sera donc jeté aux oubliettes dès le 31 juillet prochain.

... d'autres subiront le même sort dans les prochains mois et ça ne va pas plaire

Ces deux jeux ne sont que la partie visible d’un plus vaste iceberg puisque cette année, EA va stopper les fonctionnalités en ligne de plusieurs gros jeux également, dont certains sont d’ailleurs encore joués. NHL 20 sera mis hors service d’ici septembre tandis qu’en novembre, ce sont carrément trois Battlefield qui seront débranchés, Battlefield 3 et 4 ainsi que BF Hardline, ainsi que FIFA 22. Et là par contre, ça risque de faire réagir les joueurs encore actifs. D’ici là, profitez-en !