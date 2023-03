Electronic Arts, ou "EA", pour les intimes, est l'un des plus gros poissons de l'industrie du jeu vidéo. C'est en effet l'éditeur derrière Battlefield, FIFA, Les Sims, Apex Legends, Crysis, ou encore Need For Speed. En véritable géant de l'industrie, EA compte près de 13 000 employés à travers le monde. En 2022, ses bénéfices bruts s'élevaient à plus de 5 milliards de dollars. Et pourtant, cela n'empêche pas la direction de licencier plusieurs centaines d'employés en cette fin mars 2023.

Les grosses licences d'EA

Près de 800 employés d'EA licenciés

C'est dans un long communiqué publié sur le site officiel d'Electronic Arts qu'Andrew Wilson, son PDG, a annoncé que 6% de ses quelques 12 900 employé seraient prochainement remerciés. Cela représente donc entre 750 et 800 personnes. Anticipant de vives réactions, Wilson insiste sur la volonté d'EA d'assurer une bonne transition professionnelle à tout ce personnel. Quant aux justifications avancées, rien de bien original. EA restructure simplement ses équipes dans le but de se recentrer sur les projets les plus rentables. Pas certain que cela fasse passer la pilule auprès des employés, ou des joueurs.

Alors que nous nous concentrons davantage sur notre portefeuille, nous nous éloignons des projets qui ne contribuent pas à notre stratégie. Nous examinons notre empreinte immobilière et restructurons certaines de nos équipes. Ces décisions devraient toucher environ 6% de la main-d'œuvre de notre entreprise. C'est la partie la plus difficile, et nous travaillons tout au long du processus avec le plus grand soin et respect. Lorsque nous le pouvons, nous offrons à nos collègues des opportunités de transition vers d'autres projets. Quand ce n'est pas possible, nous offrons une indemnité de départ et des avantages supplémentaires, tels que des soins de santé et des services de transition de carrière. La communication autour de ces décisions a commencé plus tôt ce trimestre. Nous prévoyons qu'elle se poursuivra au début de la prochaine année fiscale. Andrew Wilson, via Kotaku

Andrew Wilson, PDG d'Electronic Arts

Des vagues de licenciements qui se multiplient

Ce n'est pas la première fois qu'EA se sépare d'une grande partie de ses employés. L'une des plus grandes vagues de licenciements de l'histoire de la firme avait notamment eu lieu en 2009. Elle avait alors limogé 1 500 personnes. Mais plus récemment, la palme revient probablement à Microsoft, toujours en guerre contre Sony, qui a remercié 10 000 employés ces derniers mois, pour des raisons "d'ajustements structurels". Plus généralement, c'est le secteur de la tech qui semble en pleine crise. Ubisoft, Meta et bien d'autres ont également procédé à des licenciements l'année dernière.