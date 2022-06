En amont de leur présentation respective par EA, les dates de sortie de FIFA 23, Need For Speed Unbound et Skate 4 auraient fuité. Si la rumeur se vérifie, skate. ne sera pas disponible d'ici la fin de l'année.

Il va être plus que temps pour EA de communiquer sur ses prochaines sorties car, encore une fois, trois de leurs jeux font l'objet d'une nouvelle rumeur. L'insider Tom Henderson détiendrait les dates exactes de lancement... sauf pour l'un d'eux.

Deux nouveaux jeux EA en 2022

Tom Henderson a mis à jour son article d'Exputer afin d'apporter de plus amples détails sur son scoop concernant FIFA 23, Need For Speed Unbound et Skate 4. Si l'on sait qu'EA planifie une sortie en 2022 pour les deux premiers, il semblerait que FIFA 23 soit disponible le 30 septembre 2022 et le nouveau Need For Speed, le 4 novembre 2022. Par contre pour skate., ça se gâte. Sans grande surprise, Skate 4 n'arriverait pas à la fin de l'année mais en 2023. Pas de nouvelles de Dragon's Age 4, si ce n'est qu'il devrait être montré cette année.

Il est dit que le prochain Need For Speed sous-titré Unbound, qui est peut-être un nom de code temporaire, devrait mélanger une approche réaliste et plus cartoonesque. La série The Boondocks serait une influence pour la dimension anime. Visiblement, il y aurait également de la folie vis-à-vis de la carte du jeu. Un large environnement où les joueurs pourront se réunir via la fonctionnalité « Meetups ».

Quant à FIFA 23, Electronic Arts concentrera ses efforts sur l'implémentation du crossplay et l'ajout de la Coupe du monde féminine.