EA ferme régulièrement les serveurs de ses anciens jeux ces derniers mois. Il n'y a rien d'étonnant à cela quand il s'agit de titres qui datent de quelques années, même si les derniers résistants doivent quand même être déçus. En revanche, quand une fermeture de serveur ou la fin du support concerne un jeu récent, c'est beaucoup plus inquiétant. C'est sûrement le triste sort que va connaître l'un de ses titres sortis cette année, ce qui risque de faire quelques déçus parmi les joueurs qui passent encore du bon temps dessus.

EA aurait pris une lourde décision

Vous l'avez peut-être oublié tant les grosses sorties s'enchaînent, mais l'action RPG Wild Hearts est bien paru en février. Ce Monster Hunter-like arrivait avec de grosses ambitions, mais visiblement il n'a pas réussi à les atteindre. Selon BeardyShaman, l'un des modérateurs du Discord officiel de Wild Hearts, EA va annoncer prochainement la fin du support du jeu. Pour le moment, le leaker n'est pas capable de dire quand la décision sera officialisée.

Attention, cela ne veut pas dire que l'entreprise va fermer les serveurs de Wild Hearts. Si l'information se révèle être juste, le jeu devrait rester jouable en multi et le sera quoi qu'il arrive en solo étant donné qu'il ne requiert pas de connexion Internet permanente pour jouer. En revanche, il n'accueillerait plus de nouveau contenu comme des mises à jour ou des DLC. Si la décision d'EA se confirme, ça serait tout de même surprenant, car le jeu a été plutôt bien accueilli et le studio semblait avoir des projets sur la durée. Par contre, la version PC souffrait de sérieux problèmes d'optimisation qu'Omega Force et EA ont réglé petit à petit, mais l'évaluation « moyenne » du titre sur Steam ne joue pas en sa faveur. De toute façon, un succès critique ne rime pas toujours avec un triomphe commercial.

Rappelons que Wild Hearts est un jeu de chasse de monstres jouable en solo ou en multi, comme Monster Hunter. Le soft se déroule dans un Japon féodal alternatif et c'est le village de Minato qui fait office de HUB central. Si vous êtes fan du genre, vous avez toutes les raisons de s'y intéresser, même si vous risquez d'être encore plus déçu quand EA officialisera la fin du support du jeu.