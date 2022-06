Outre les livestreams sur Dead Space Remake, EA devrait prochainement annoncer des présentations pour des titres très importants. FIFA 23, Need For Speed et Skate 4 seraient concernés, les infos.

Même si Electronic Arts a annulé son EA Play Live 2022, l'éditeur devrait prendre la parole cet été avec trois grosses licences de son catalogue. Nous devrions avoir des présentations de Skate 4 (skate.), FIFA 23 et du prochain Need For Speed.

EA se prépare à présenter Need For Speed Unbound

Selon le très bien informé Tom Henderson (via Exputer), EA serait prêt à nous en dire davantage sur ces trois gros jeux au mois de juillet certainement à l'occasion de différents rendez-vous. S'il ne sait pas exactement quand, il ajoute néanmoins que les présentations de FIFA 23 et Need For Speed seraient calées pour la « seconde moitié du mois ».

Ce Need For Speed qui est développé avec un autre studio est supposé être une exclusivité PS5, Xbox Series X|S et PC d'après Jeff Grubb. Le journaliste avait indiqué que le jeu devrait opter pour une « esthétique stylisée combinant des graphismes photoréalistes avec des éléments d'anime ». Tom Henderson corrobore cela et il est même dit qu'EA s'inspirerait de la série TV The Boondocks pour les personnages du jeu. On retrouverait également un esprit « cartoon » au niveau des voitures avec des flammes ou de la fumée qui s'échappent lorsqu'elles driftent par exemple.

Il y aurait aussi une nouvelle fonctionnalité, les « Meetups », afin que les joueurs puissent se rejoindre pour lancer des courses ensemble. Les tracés seraient « uniques » avec un train qui traverserait toute la carte pendant les courses. Enfin, le jeu pourrait s'appeler Need For Speed Unbound, mais il se peut que ce ne soit qu'un nom de code.

Des détails pour EA Sports FC et Skate 4

Cet été, Electronic Arts devrait capitaliser à fond sur le ballon rond avec des nouvelles de FIFA 23 et d'EA Sports FC, le remplaçant de FIFA 24 puisque la fédération récupère le nom pour concevoir « le meilleur jeu de foot ». FIFA 23 devrait être plus ambitieux que ses aînés avec, dès la sortie, du crossplay ainsi que les Coupes du monde masculine et féminine. A priori, la rumeur d'un jeu free-to-play est infondée à ce stade.

Quant à Skate 4 alias skate., il vaut mieux avoir des attentes assez basses dans la mesure où la sortie serait encore lointaine. Mais peut-être que nous aurons un trailer de meilleure qualité que la vidéo de gameplay en fuite.