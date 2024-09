Après 12 ans de bons et loyaux services, The Simpsons: Tapped Out, le célèbre jeu mobile d'EA, s'apprête à fermer ses portes. Ce city-builder gratuit, qui a captivé des millions de joueurs à travers le monde, sera retiré des boutiques d'applications en octobre 2024. Une page se tourne pour les fans de Springfield.

Un succès phénoménal depuis 2012 pour ce jeu EA

Lancé en 2012 sur iOS et Android, The Simpsons: Tapped Out proposait aux joueurs de reconstruire Springfield après une catastrophe nucléaire causée par l’inévitable Homer Simpson. Le jeu est rapidement devenu un incontournable sur mobile. En seulement deux ans, il a généré plus de 130 millions de dollars de revenus. Depuis, Tapped Out a reçu des centaines de mises à jour. Ajoutant avec elles toujours plus de contenu, de personnages et de quêtes. Le tout pour le plus grand plaisir des fans. Et bien entendu, d'EA...

EA a annoncé la fin du jeu dans un message émouvant publié sur la page Facebook officielle de The Simpsons: Tapped Out. "Cela a été un voyage remarquable", a déclaré le studio. Avec 308 mises à jour, 831 personnages et plus de 1 463 quêtes, The Simpsons: Tapped Out a marqué l’histoire des jeux mobiles. EA a tenu à remercier chaleureusement les joueurs. Notamment pour leur fidélité et leur engagement tout au long de ces nombreuses années.

Les achats in-app ont déjà été désactivés, et le jeu sera retiré des boutiques d’applications le 31 octobre 2024. Cependant, les joueurs pourront encore profiter de leur Springfield virtuel jusqu'au 24 janvier 2025. Date à laquelle les serveurs seront définitivement fermés. Cela laisse un peu de temps pour faire ses adieux à cette ville si chère aux fans de la série. C'est toujours un peu triste quand un jeu ferme ses portes. Et cela peu importe le temps que l'on a pu passer dessus.

De votre côté, avez-vous eu l'opportunité de jouer à ce jeu mobile d'EA ? Si oui, quel souvenir en gardez-vous ?

Source : EA