FIFA devrait normalement faire son retour, et visiblement, cela ne semble pas trop inquiéter EA Sports, même si cela pourrait représenter un concurrent de taille qui risquerait de leur faire de l'ombre.

Le lancement d'EA FC 25 est prévu pour le 27 septembre 2024, avec la star anglaise Jude Bellingham en couverture. Malgré les rumeurs persistantes d'une renaissance de la marque FIFA par un autre développeur, l'équipe de développement d'EA Sports ne semble pas préoccupée. La production semble même plutôt (et étrangement) tranquille.

FIFA vs EA FC

En effet, depuis la fin de la collaboration historique entre FIFA et EA Sports en 2022, FIFA a manifesté son intention de s'associer à un nouveau développeur pour créer un jeu de football inédit. Des spéculations ont circulé, suggérant que 2K, éditeur des séries NBA 2K, PGA Tour 2K et WWE 2K, pourrait être le nouvel associé de FIFA. Cette nouvelle mouture serait potentiellement lancée à temps pour la prochaine Coupe du Monde.

Sam Rivera, producteur associé chez EA Sports FC, a exprimé une attitude positive face à cette nouvelle concurrence. "Nous accueillons la compétition", a-t-il déclaré lors d'un événement de prévisualisation pour EA FC 25. "C'est bénéfique pour tout le monde. Nous voulons voir ce que d'autres jeux de football peuvent apporter." Rivera a également souligné que développer un jeu de football profond et amusant prend de nombreuses années. Citant les améliorations et les retours de la communauté comme essentiels à ce processus.

Karthik Venkateshan, producteur de la ligne Ultimate Team, partage cet enthousiasme. "En tant que fans de football, nous sommes toujours excités par l'arrivée de nouveaux jeux. Nous aimons voir les différentes approches et réfléchir à ce que cela peut nous apporter," a-t-il confié. "La compétition est saine et nous motive plus qu'elle ne nous inquiète."

L'équipe d'EA Sports met en avant les améliorations constantes apportées à leur jeu. Fruit d'un travail de longue haleine et de l'écoute attentive des retours des joueurs. "Si vous comparez EA Sports FC 24 à FIFA 14, vous verrez énormément d'améliorations," a expliqué Rivera. "Les bugs et les problèmes ont été réduits grâce à des années d'itérations et de perfectionnements, guidés par les attentes de la communauté."

Source : eurogamer