Ça y est ! Un an après la première itération d'EA Sports FC, à la suite de l'abandon du label “FIFA”, un deuxième jeu est enfin sorti fin septembre. Malgré quelques accrocs, dus notamment à de nombreux bugs, ce EA FC 25 compte bien s'imposer sur le terrain. Les équipes d'Electronic Arts ont donc rebondi immédiatement, proposant déjà une nouvelle mise à jour sur PC (à venir plus tard sur consoles). On vous donne tous les détails sur les changements apportés.

Remise en jeu pour EA FC 25

EA a sorti le patch notes de son “Update 2” d'EA FC 25. Dans l'ensemble, les correctifs apportés devraient rendre l'expérience de jeu plus ergonomique et plus fluide. Les modes en lignes devraient d'ailleurs comporter moins de problèmes. Cela vaut aussi pour les joueurs manettes, qui rencontraient souvent des soucis de compatibilité. Désormais, vous devriez rencontrer plus de confort en jeu :

Correction d'un problème faisant que la saisie des boutons n'était pas enregistrée lors de l'exécution d'actions dans les menus.

Problèmes de compatibilité des manettes lors de l'utilisation de Steam Input corrigé : Il est maintenant nécessaire d'activer Steam Input avant de lancer le jeu pour qu'il fonctionne comme prévu.

Optimisation de la stabilité dans tous les modes en ligne.

Les modes Carrière et Ultimate Team ont aussi eu droit à des correctifs propres. Le premier devrait, là aussi, rencontrer moins de problèmes de stabilité dans sa partie “Manager”. Concernant le second, plusieurs aspects ont été peaufinés :

Correction d'un problème de stabilité lors de l'accès aux clashs d'équipe.

Résolution des problèmes de stabilité dans la boutique.

Correction des éléments d'UI qui s'affichaient anormalement à l'écran.

Ajustement du message qui s'affiche lors de la confirmation du lancement d'une évolution.

Voilà qui devrait commencer à résoudre des problèmes relativement embêtant sur le jeu. Les difficultés pour jouer en ligne, notamment, étaient particulièrement handicapantes. Espérons que ces ajouts seront donc suffisant pour convaincre les joueurs de rester dans l'équipe EA FC 25 à l'approche de nouveaux concurrents.

D'ores et déjà disponible sur PC, elle le sera prochainement sur consoles. D'ici-là, le crossplay entre les différentes plateformes est désactivé. Il faudra donc attendre le déploiement complet de la mise à jour pour jouer avec des personnes qui sont sur un autre support. Aucune date n'a été annoncée dans l'immédiat.