Le monde des jeux vidéo de football est principalement dominé par deux franchises majeures, EA FC d'EA Sports et eFootball de Konami. Cependant, l'arrivée de UFL, développée par Strikerz Inc., pourrait bien changer la donne. Désormais le marché du jeu de Foot va encore se fragmenter un peu plus. Et c'est sans compter le prochain jeu que la FIFA est en train de préparer.

Un gros concurrent au futur EA FC 25

Après des mois d'attente et de spéculation, la bêta ouverte de UFL est enfin disponible et se déroulera jusqu'au 4 août. Cette période de test représente une étape cruciale pour le jeu, permettant aux développeurs de recueillir des retours précieux des joueurs avant la sortie officielle.

UFL (Ultimate Football League) est un nouveau jeu de football qui vise à offrir une alternative aux titans actuels du genre. L'objectif principal de Strikerz Inc. est de créer une expérience de jeu réaliste, compétitive et, surtout, gratuite. Contrairement à ses concurrents, UFL promet un modèle de jeu sans microtransactions excessives, se concentrant plutôt sur le gameplay équitable et l'expérience utilisateur.

La bêta ouverte de UFL met en avant plusieurs caractéristiques. Tout d'abord, le jeu utilise le puissant moteur Unreal Engine, qui est reconnu pour sa capacité à produire des graphismes de haute qualité et des animations fluides. Cela permet à UFL d'offrir une expérience visuelle intéressante et réaliste.

L'un des principaux attraits de UFL est aussi son modèle free-to-play. Contrairement à de nombreux autres jeux du genre, où les joueurs doivent souvent payer pour accéder à certaines fonctionnalités ou pour améliorer leur équipe, UFL permet aux joueurs d'accéder à l'ensemble du jeu sans frais initiaux. Ce modèle met l'accent visiblement sur les compétences des joueurs plutôt que sur l'achat de contenu premium. Un autre aspect important de UFL est sa jouabilité équilibrée. C'est du moins l'un des objectifs principaux du studio.

Comment jouer à la bêta de UFL ?

UFL est accessible dès maintenant gratuitement en bêta ouverte à tous les joueurs sur PS5 et Xbox Series X/S. Comme précédemment, Strikerz a confirmé que l'accès à UFL sera réservé aux joueurs sur consoles de nouvelle génération, excluant les utilisateurs de PS4 et Xbox One.

Pour la PS5, il faut passer par ce lien

Sur Xbox Series, c'est par ici

Source : UFL