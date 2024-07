L'excitation monte autour de UFL, le jeu de football free-to-play qui s'annonce comme un sérieux concurrent à EA FC et eFootball. Après un premier test concluant qui a attiré plus de 1,3 million de joueurs, les développeurs de Strikerz Inc. préparent une surprise pour les fans ce week-end

Un autre concurrent pour EA FC 25

Le jeu de football free-to-play UFL, développé par Strikerz Inc., s'apprête à lancer sa deuxième bêta ouverte ce week-end. Cette phase de test se déroulera du 2 au 4 août et sera disponible sur PS5 et Xbox Series X/S, avec la possibilité de pré-télécharger le jeu dès aujourd'hui. De quoi faire de l'ombre au futur EA FC 25 ?

La première bêta ouverte de UFL, qui a eu lieu en juin, a rencontré un grand succès, attirant plus de 1,3 million de joueurs. Fort de cet engouement, Strikerz Inc. a décidé de lancer une deuxième bêta, intégrant plusieurs nouveautés basées sur les retours des joueurs. Pour cette nouvelle phase de test, plusieurs améliorations ont été apportées. Les développeurs ont introduit de nouvelles mécaniques de jeu. Des fonctionnalités d'animation améliorées, ainsi que des systèmes remaniés pour la réputation des clubs, les avantages et les cartes de joueur. L'objectif est d'offrir une expérience utilisateur enrichie et de solidifier les bases du jeu avant son lancement officiel.

Un jeu différent

La bêta proposera deux modes principaux. Un mode en ligne où les joueurs pourront s'affronter, et un mode local hors ligne pour des matchs entre amis. De plus, le jeu supportera le cross-play entre les joueurs sur PlayStation et Xbox. Permettant ainsi une compétition plus large et diversifiée.

Eugene Nashilov, PDG de Strikerz Inc., a exprimé sa satisfaction quant à l'accueil réservé à la première bêta. "Nous sommes ravis de la réponse enthousiaste à notre première bêta ouverte. Nous sommes impatients de lancer cette nouvelle phase pour renforcer les opérations de lancement de UFL et garantir son succès futur", a-t-il déclaré. "C'est gratifiant de voir que nous sommes en phase avec notre communauté. Nous avons hâte de montrer les progrès réalisés depuis la première bêta avec cette nouvelle version du jeu."

À sa sortie, UFL sera un jeu gratuit mettant l'accent sur une idéologie de "fair play". Où les joueurs seront appariés équitablement avec des adversaires de compétences similaires. Cette approche vise à offrir une expérience de jeu équilibrée et compétitive. En 2023, il a été annoncé que Cristiano Ronaldo avait investi 40 millions de dollars dans le développement de UFL. Soulignant l'ambition et le potentiel de ce nouveau concurrent sur le marché des jeux de football. Une bonne alternative au futur EA FC 25 ?

