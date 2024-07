EA FC 25 s'annonce plus innovant que son prédécesseur sur le papier. Une foule de changements ont été annoncés, et l'un des plus marquants est sans nul doute le mode Carrière féminin. Après des décennies de jeux de foot, Electronic Arts répond enfin à une attente qui devrait satisfaire des millions de joueuses et joueurs. Il faut dire qu'avec la montée en puissance du football féminin, cela devenait difficile de l'ignorer complètement. Cette grande première pour la licence s'accompagnera également d'autres modifications notables pour adresser des critiques récurrentes. Et ce n'est pas tout car EA a aussi écouté les joueurs sur un autre point, et un changement radical a été confirmé.

Un bouleversement pour le mode FUT d'EA FC 25

L'équipe d'EA FC 25 a l'air de vouloir faire évoluer la franchie dans le bon sens, en étant à l'écoute de la communauté et donc en prenant en considération les retours. On le voit avec l'intégration du mode Carrière féminin, qui était absent jusque-là, mais il y a bien plus de nouveautés. Y compris pour le FUT (FIFA Ultimate Team). L'un des modes les plus prisés de la licence, malgré les microtransactions qui enflamment les débats chaque année. Sans surprise, Ultimate Team revient évidemment dans EA FC 25.

Le procédé d'« Évolutions » qui permet de faire évoluer une ou plusieurs cartes va être amélioré. Cette fois, les utilisateurs pourront choisir le fond et la couleur, le style, les effets sonores et certaines informations des cartes. De plus, il y aura « 7 fois plus d'évolutions de joueurs ». Enfin, il sera possible de stocker les doublons et ainsi d'en conserver une centaine.

Mais le mode FUT d'EA FC 25 sera également différent de l'opus précédent sur un point très discuté : les Contrats. Pour pouvoir jouer des matchs dans Ultimate Team, il était nécessaire de gérer des contrats et de les renouveler indépendamment les uns des autres. Une mécanique jugée trop lourde. Eh bien sachez que les contrats ont été supprimés et n'apparaitront pas dans le jeu. « Les éléments de joueur et les manager n'auront plus besoin de contrats. Nous visons à vous permettre de revenir à l'action sur le terrain plus rapidement qu'auparavant ». Par contre, l'ajout d'un season pass premium pourrait être vu d'un très mauvais oeil... EA FC 25 sera disponible le 27 septembre sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch et PC.

Crédits : Electronic Arts.