EA FC 25 est actuellement le prochain grand jeu de football sur le marché. Avec le retour potentiel de FIFA, il y a de quoi se poser des questions. Et justement, les développeurs en parlent.

Les rumeurs d'une collaboration entre FIFA et 2K Sports continuent de faire parler d'elles dans le monde du jeu vidéo, suscitant des discussions sur une éventuelle concurrence avec EA Sports et leur nouvelle franchise EA FC 25. Dans une interview récente accordée à VideoGamer, deux développeurs clés de EA FC 25, Andreas Wilsdorf et Alex Constantinescu, ont abordé ces spéculations avec une certaine sérénité.

EA FC vs FIFA

Andreas Wilsdorf, en charge du développement chez EA Sports, a exprimé une position ouverte face à l'idée d'une concurrence potentielle de la part de FIFA 2K. Selon lui, la compétition est toujours bienvenue, car elle pousse les équipes à se surpasser et à innover. "Nous savons à quel point il est difficile de créer un jeu de football, et il serait intéressant de voir comment ils pourraient nous défier," a-t-il déclaré, soulignant que la concurrence pourrait apporter de nouvelles perspectives au genre.

Alex Constantinescu, le principal concepteur du mode Carrière pour EA FC 25, a quant à lui rappelé une anecdote du passé où une concurrence avec PES avait stimulé leur créativité. Lorsqu'ils ont introduit les conférences de presse dans le jeu, il s'est avéré que PES avait simultanément ajouté une fonctionnalité similaire. Cela avait poussé l'équipe d'EA Sports à redoubler d'efforts pour améliorer leur contenu. Pour Constantinescu, ce genre de défi est justement ce qui manque actuellement et pourrait revitaliser leur approche.

Malgré les rumeurs persistantes et la possibilité d'une annonce prochaine d'un partenariat entre FIFA et 2K, l'équipe de développement de EA FC 25 ne semble pas inquiète. Wilsdorf a souligné leur confiance dans la qualité de leur jeu, affirmant qu'ils n'ont pas de raison de s'inquiéter tant qu'ils continuent à offrir une expérience de football de haute qualité.

Pour l'instant, aucune annonce officielle n'a été faite concernant un éventuel jeu FIFA 2K. Toutefois, les discussions entre FIFA et Take-Two Interactive, la société mère de 2K, semblent être en cours depuis un certain temps.

Source : VideoGamer