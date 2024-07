Les équipes d'EA FC 25 semblent à l'écoute de la communauté. Le mode Carrière féminin prouve une évolution dans le bons sens, tout comme l'abandon des Contrats pour le mode Ultimate Team (FUT pour les anciens). Pour prendre part à des matchs, il n'y aura en effet plus besoin de s'embêter à gérer des Contrats systématiquement. Avec cette modification, Electronic Arts veut « vous permettre de revenir à l'action sur le terrain plus rapidement qu'auparavant ». Il y a du changement et c'est tant mieux !

Les nouveautés de gameplay d'EA FC 25 dévoilées

L'abandon des Contrats dans le mode Ultimate Team est un changement radical pour EA FC 25. Dans une première vidéo « Deep Dive », Electronic Arts a déroulé les autres nouveautés principales de gameplay. Et l'éditeur insiste beaucoup sur le FC IQ qui est le système tactique et de positionnement inédit du jeu. « Une refonte complète du système tactique où les Tactiques d'équipes, les Rôles et la Tactique Intelligente, vous donnent plus de maitrise sur les déplacements de votre équipe que jamais » précise la société. Une fonctionnalité qui sera omniprésente, dans tous les modes, et qui aura entre autres des conséquences au niveau du recrutement et du centre de formation en Carrière.

EA FC 25 aura donc tout une refonte des tactiques d'équipe qui permettra d'améliorer le positionnement aux deux extrémités du terrain et la façon de jouer de chaque équipe. Ce sera davantage calqué avec le style réel de chaque team pour une « impression de fraicheur et d'originalité » nous dit-on. De même, tout la gestion de chaque joueur changera et il ne suffira plus de choisir le meilleur sportif à chaque poste. Les Tactiques Intelligentes seront là pour faciliter votre prise de décision également. Et si vous pensez être un entraineur en herbe, vous aurez même le loisir de partager vos stratégies en ligne, ou le cas échéant, de vous en remettre aux vrais professionnels en émulant par exemple le jeu du Real Madrid et de Carlo Ancelotti.

Dans EA FC 25, les Rôles ont toujours leur place et même encore davantage, puisqu'il y en aura 50 nouveaux. Il s'agit d'un guide qui influe sur le comportement des footballeurs. Enfin, la vidéo mentionne aussi des nouveaux styles de jeu pour les gardiens. On vous invite à visionner la bande annonce pour plus de détails, ou à lire le long post de blog sur le site d'EA pour des compléments. Rendez-vous le 27 septembre 2024 pour fouler la pelouse d'EA FC 25 sur consoles et PC.

Source : EA Sports FC.