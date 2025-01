EA Sports FC 25 a reçu une grosse mise à jour 7 la semaine dernière. Une update qui aura permis de réduire la précision des passes lobbées en une touche pour plus de réalisme, d'optimiser le positionnement des joueurs, de maintenir une meilleure structure d'équipe ou encore d'avoir des gardiens plus réactifs lors de tirs lobés. Des protecteurs de balles qui dévient aussi désormais souvent, et les attrape tant que c'est possible pour éviter tout problème. Mais ce patch était mineur par rapport au prochain qui va faire ce que vous vouliez.

EA Sports FC 25 va rafraîchir son gameplay avec le prochain patch

Vu les retours parfois très négatifs sur EA FC 25, Electronic Arts se doit de corriger le tir au plus vite. Et on ne peut pas dire que les équipes se reposent sur leurs lauriers car les patchs sortent à un rythme régulier comme en témoigne la dernière mise à jour. Mais l'éditeur s'apprête à apporter des changements colossaux avec la prochaine update « Gameplay Refresh » qui, comme son nom le laisse entendre, vise à rafraîchir le gameplay avec un très grand nombre de modifications.

« Nous sommes impatients de déployer prochainement la mise à jour de rafraichissement du gameplay pour EA Sports FC 25. Elle propose la refonte de gameplay de mi-saison la plus importante que nous ayons jamais faite, en nous basant sur vos commentaires » déclare la société sur le site officiel du jeu. EA FC 25 écoute donc les joueurs et a commencé à détailler les futures retouches.

Les notes de patch en anglais sont riches, mais l'éditeur a mis en avant les principales nouveautés à attendre de cette future mise à jour de mi-saison pour EA FC 25. Tous les systèmes de base comme les passes, les tirs, la défense, ainsi que les gardiens de but, vont recevoir des changements majeurs. Sur le plan offensif, le titre devrait également offrir un jeu plus fluide pour faire circuler le ballon plus facilement. Cette « Gameplay Refresh Update » d'EA Sports FC 25 veut aussi réduire les tacles et interceptions de l'IA ou encore résoudre un souci où les défenseurs ont tendance à rattraper trop souvent les dribbleurs. Enfin, l'un des points importants de ce patch est la mise à jour de la recherche Rush Club dans Ultimate Team.

