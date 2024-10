Les joueurs râlent déjà sur la défense d'EA Sports FC 25, un problème soulevé dans notre test de la version finale. Un souci qui ne devrait cependant pas empêcher les fans d'envahir les pelouses virtuelles en nombre, comme chaque année. Des ajustements peuvent toujours être délivrés via des mises à jour, et justement, un gros patch est sorti il y a quelques heures sur PC. Une update qui vient d'arriver sur toutes les consoles et qui comportent quelques spécificités pour ces machines.

Une mise à jour EA FC 25 enfin dispo sur consoles

La mise à jour « Update 2 » d'EA FC 25 est sorti sur PC cette semaine. Un patch qui s'efforce de rendre les menus, les modes en ligne, ou encore l'utilisation de Steam Input plus stable. Mais on a aussi pu voir des correctifs pour d'autres soucis identifiés dans les modes Ultimate Team, Carrière ou Clubs. Si vous jouez à EA Sports FC 25 sur consoles, vous aurez donc le droit aux mêmes nouveautés, mais avec deux différences. Après installation, la version Nintendo Switch devrait être plus stable lors du chargement dans Ultimate Team. Si vous découvrez le jeu via l'essai EA Play, vous devriez désormais pouvoir accéder à « Mon Club » sur PS5, PS4, Xbox Series X|S et PC.

Général, audio et visuel Correction d'un problème pour lequel les actions des boutions n'étaient pas pris en compte correctement lors de la navigation dans les menus Résolution d'un souci de stabilité dans tous les modes en ligne Correction d'un problème de comptabilité des manettes lors de l'utilisation de Steam Input Steam Input doit être activé avant de lancer EA Sports FC 25 pour que cela fonctionne comme attendu

Ultimate Team Correction d'un problème de stabilité lors de l'accès à Clashs d'équipes Résolution de soucis de stabilité dans la boutique Correction de l'affichage de certains éléments de l'interface utilisateur Ajustement du message lors de la confirmation du lancement d'une Évolution afin d'apporter plus de clarté Correction des problèmes de stabilité lors du chargement dans Ultimate Team [Nintendo Switch]

Carrière Correction des problèmes de stabilité dans le mode Carrière Manager

Clubs Les joueurs utilisant l'essai EA Play ne pouvait pas accéder à la section « Mon club » du menu Clubs [PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One]



Source : Electronic Arts.