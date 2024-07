Electronic Arts n'a peut-être plus la licence FIFA, mais ne manque visiblement pas d'idées pour EA FC 25. Une de ses plus grosses nouveautés qui devrait plaire aux fans s'illustre en ce sens avec du gameplay.

Prévu pour le 27 septembre, EA FC 25 entend visiblement donner un sérieux coup de pied dans le ballon rond. Entre (enfin) l'arrivée d'un mode carrière féminin et des changements apportés au controversé mode FUT, Electronic Arts s'attarde dans une nouvelle vidéo sur un ajout qui va encore apporter un peu de vent frais à la formule annuelle.

EA FC 25 donne un coup de Rush avant sa sortie

Electronic Arts l'avant annoncé en même temps que la présentation de son nouveau jeu de foot : EA FC 25 va accueillir un tout nouveau mode de jeu, baptisé Rush. Il s'agit d'un mode 5 contre 5 sur un plus petit terrain (41,5% plus petit que le traditionnel terrain, soit 63,7 x 46,6 mètres, qui viendrait remplacer l'ancien mode Volta, mais de manière plus étoffée. Chaque match durera 7 minutes, sans mi-temps, avec des tirs au but plus expéditifs en cas d'égalité, pour des parties nettement plus rapides. Pour rappel, Rush sera décliné en plusieurs versions, comme suit :

Ultimate Team Rush : « Faites venir votre joueur préféré d'EA FC 25 et faites équipe avec des amis dans des matchs 5v5 verrouillés ».

Clubs Rush : « Faites équipe avec des amis et partagez votre expérience Clubs sur le Rush Pitch ».

Manager Rush : « Rapprochez-vous du développement de votre Youth Academy tout au long de la saison avec de nouveaux tournois jouables Rush 5v5 ».

Kick-Off Rush : « Choisissez n'importe quelle équipe parmi les ligues disponibles pour jouer dans une partie Rush ».

Puisqu'une vidéo est plus parlante que des mots, Electronic Arts en a partagé une centrée sur ce fameux mode Rush à venir. Vous pouvez également en découvrir les moindres détails via le site officiel d'EA FC 25, cité en source ci-dessous. Tout cela suffira-t-il à concurrencer le prochain jeu FIFA officiel, malgré déjà plusieurs controverses rageantes à son égard, comme une monétisation toujours plus agressive ? Réponse, carton jaune/rouge à la main ou non, le 27 septembre sur PC, PS5 et Xbox Series.

Source : EA.com