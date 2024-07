EA FC 25, le dernier opus de la franchise de jeux de football d'EA Sports, a récemment dévoilé son premier trailer et une série de nouvelles fonctionnalités. L'une des annonces les plus marquantes est l'introduction pour la première fois d'une fonctionnalité très attendue. Et dont l'absence commençait à se faire ressentir pour une partie des joueurs.

Un mode Carrière attendu pour EA FC 25

Le mode carrière féminin est désormais une réalité. Ce nouveau mode carrière permet aux joueurs de vivre une expérience authentique en utilisant un club ou un joueur issu des cinq meilleures ligues féminines. Les ligues incluses sont la National Women's Soccer League (NWSL), la Barclays Women's Super League, la Liga F, la Google Pixel Frauen-Bundesliga, et la D1 Arkema Première Ligue. En plus de ces championnats, les joueurs pourront également profiter de l'UEFA Women's Champions League dans le jeu.

Cela fait quelques années que la NWSL a été intégrée à la franchise de football d'EA Sports. Depuis, la présence des équipes et joueuses féminines n'a cessé de croître, aboutissant à cette inclusion significative d'un mode carrière féminin complet. Cette évolution reflète l'importance croissante du football féminin. Et l'engagement d'EA Sports à représenter de manière équitable les athlètes de tous genres. D'autant qu'une grosse partie de joueurs voulaient absolument cette feature.

Un examen approfondi du fonctionnement du mode carrière féminin dans EA FC 25 est prévu avant le lancement officiel du jeu. Les fans peuvent s'attendre à des informations détaillées sur les mécanismes et les fonctionnalités de ce mode de jeu unique.

EA FC 25 sera disponible sur Xbox, PlayStation, PC et Nintendo Switch. Pour ceux qui achètent l'Ultimate Edition, le jeu sortira le 20 septembre. La version Standard sera disponible à partir du 27 septembre.

En résumé, l'inclusion d'un mode carrière féminin dans EA Sports FC 25 marque une étape importante pour la franchise. Offrant une représentation plus inclusive et diversifiée du football mondial. Les joueurs pourront bientôt explorer cette nouvelle dimension du jeu et vivre des carrières passionnantes dans les meilleures ligues féminines.

Source : EA