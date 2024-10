EA FC 25 est disponible depuis finalement très peu de temps, mais des bugs viennent déjà tout gâcher et font râler les joueurs. Que se passe-t-il exactement ?

La sortie d'EA FC 25, le successeur tant attendu de FIFA, a fait beaucoup de bruit parmi les fans de football. Cependant, tout n'est pas parfait. Un bug majeur affecte sérieusement le contrôle des défenseurs, créant une frustration croissante dans la communauté. Ce problème technique complique la défense, un élément clé du jeu, et ternit l’expérience globale.

Le problème de défense dans EA FC 25

Le bug en question survient lorsque les joueurs appuient sur les commandes L2) et R1 (appel au second défenseur) en même temps. Normalement, ces deux actions combinées permettent de bien maintenir la pression sur l’adversaire en défendant efficacement. Mais dans EA FC 25, cette combinaison provoque un blocage du stick gauche, empêchant tout mouvement du défenseur jusqu’à ce que l’une des commandes soit relâchée. Résultat ? Les attaquants rapides en profitent, et les joueurs se retrouvent impuissants face à leurs adversaires.

Ce problème n’est pas limité à un seul mode de jeu. Que ce soit en Pro Clubs ou en Carrière, le bug affecte les joueurs dans des moments critiques. Beaucoup ont exprimé leur frustration sur les forums et réseaux sociaux, réclamant une solution rapide de la part d’EA.

Des bugs, encore et toujours

Il n’est malheureusement pas rare de voir des bugs dans les jeux de football d’EA. Dans le passé, on se souvient de moments plutôt amusants, comme des joueurs effectuant des sauts dignes de personnages de jeux vidéo d'arcade, ou des joueuses ajoutées par erreur dans des équipes masculines. Mais cette fois-ci, la situation est plus grave. Ce bug affecte directement l’une des mécaniques les plus importantes du jeu : la défense.

Malgré cette erreur, il faut rappeler que EA Sports FC 25 est encore tout frais. Il est courant que des jeux aussi vastes rencontrent des bugs à leurs débuts. Cependant, cela ne rend pas la situation moins frustrante pour les joueurs. Le problème impacte l’équilibre des matchs, surtout face aux attaquants rapides. Cela pousse beaucoup à exiger un correctif immédiat.

Les critiques envers le jeu commencent à se faire entendre, notamment sur Steam où les avis sont partagés. Certains apprécient les nouvelles fonctionnalités, mais d’autres pointent du doigt ces bugs qui ternissent l'expérience. Pour l'instant, EA n'a pas eu de réaction.

Source : Reddit