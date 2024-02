Dès aujourd'hui, vous pouvez profiter de nouveaux ajouts dans EA FC 24, et on peut dire qu'ils se faisaient grandement désirer par la communauté. Vous allez vite comprendre pourquoi.

EA FC 24 n'a pas fini de régaler les joueurs avec du contenu inédit. De temps à autre, il propose d'obtenir des récompenses gratuitement, mais ça ne s'arrête pas là. Dès aujourd'hui, les joueurs et joueuses peuvent profiter de nouveaux ajouts fort intéressants. En fait, une partie d'entre eux était demandé depuis un bon moment par les fans, et leur vœu est maintenant exaucé. Voyons ce qu'il y a au menu.

De nouveaux stades pour EA FC 24

Il s'agit de l'ajout de stades inédits. On en a un total de 11, ce qui devrait permettre de diversifier un peu l'expérience. Celles et ceux qui poncent bien correctement EA FC 24 ont peut-être envie de voir du neuf. Eh bien, on constate qu'EA a saisi le message, d'où ces nouveautés. On retrouve donc le Celtic Park, le Decathlon Arena, l'Ibrox Stadium, et bien d'autres encore. Cependant, en vérité, il est censé y avoir 12 terrains supplémentaires. Mais alors, que s'est-il passé, et surtout, qui a été laissé pour compte ?

En effet, l'un des fameux nouveaux stades n'est pas encore disponible. Il le sera dans une future mise à jour qui sera déployé à une date indéterminée. Et c'est bien dommage, car on parle du Kenilworth Road qui se trouve à Luton. Les « Hatters » (le nom des fans du club) auront probablement du mal à avaler la pilule, eux qui l'attendaient avec impatience. Ce n'est d'ailleurs pas sans rappeler le sort similaire réservé au Nottingham Forest Football Club, qui a mis un peu plus de temps que les autres à venir dans EA FC 24. Quoi qu'il en soit, voici la liste de tous les stades qui viennent d'arriver dans le jeu :

Celtic Park (Celtic)

Estadio Alfredo Di Stefano (Real Madrid Femenino)

Estadio Manuel Martínez Valero (Elche)

Decathlon Arena (LOSC Lille)

Ibrox Stadium (Rangers)

Kenilworth Road (Luton Town) - à venir dans une future update

Millerntor Stadion (FC St. Pauli)

Power Horse Stadium (Almeria)

SportPark Ronhof Thomas Sommer (Greuther Furth)

StrongHER Stadium (VFL Wolfsburg Women)

Udinese Arena (Udinese)

Vonovia Ruhrstadion (VFL Bochum)

Une mise à jour inédite a été déployée

Pour information, sachez que EA FC 24 s'est également offert une mise à jour il y a peu de temps. Il se peut que vous ayez raté cette information, donc dans le doute, on va vous remettre les changements ici. Bon, après, on n'a pas grand-chose de spécial à vous communiquer. C'est seulement un petit patch qui est venu tacler quelques bugs, tout en modifiant un certain aspect du gameplay. On vous laisse découvrir ça ci-dessous.

ULTІMАTЕ ТЕАM

Lеѕ іnfоrmаtіоnѕ de l'assistance роuvаіеnt ѕ'аffісhеr dе mаnіèrе nоn іntеntіоnnеllе ѕаnѕ vоtrе dеmаndе реndаnt lеѕ DСЕ.

Сеrtаіnеѕ іlluѕtrаtіоnѕ nе ѕ'аffісhаіеnt раѕ соrrесtеmеnt реndаnt l'оuvеrturе dеѕ расkѕ.

Rarement, le bouton pour se connecter à ЕА nе ѕ'аffісhаіt раѕ.

JОUАBІLІTÉ

Аmélіоrаtіоn dе lа régulаrіté dе lа trаjесtоіrе du bаllоn ѕur lеѕ tirs ріquéѕ réuѕѕіѕ.

VОLTА

Dаnѕ dе rаrеѕ саѕ, lе tаblеаu dеs ѕсоrеs nе ѕе mеttаіt раѕ à jоur соrrесtеmеnt.

GÉNÉRАL, АUDІО ЕT VІЅUЕL POUR EA FC 24