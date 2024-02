Electronic Arts s'est récemment retrouvé au cœur d'une controverse au sein de sa communauté de joueurs d'EA Sports FC 24. Cela fait suite à un problème avec le système des Défis de Création d'Équipe qui a distribué un nombre excessivement élevé de cartes Team of the Year de Lionel Messi. Cette situation a suscité un débat animé, voire de la colère, concernant les pourcentages et la gestion des erreurs par EA. On vous explique tout.

EA FC 24 : la communauté en colère contre EA

Le défi incriminé, nommé TOTY 86+ Leagues, a été mis en ligne le 30 janvier et est resté accessible pendant 24 minutes avant d'être retiré par EA, qui a réalisé l'erreur. Celui-ci a permis à de nombreux joueurs de recevoir la carte de Messi, notée 97. La conception du défi visait à offrir une carte TOTY inéchangeable de 86+ d'un joueur issu de l'une des 13 ligues ayant reçu au moins une carte TOTY. Cependant, en raison d'une faille de conception, tout ne s'est malheureusement pas déroulé comme prévu. Dans la foulée, EA a immédiatement communiqué sur ses réseaux pour expliquer avoir stoppé le défi. Mais comme on peut s'en douter, l'histoire ne s'est pas arrêtée là.

EA a réagi en présentant ses excuses aux joueurs d'Ultimate Team, tout en indiquant que 0,7 % des joueurs ont obtenu une carte TOTY Messi. Cependant, cette déclaration a été accueillie avec scepticisme par la communauté. Celle-ci remet en question la représentativité de ce pourcentage, notamment en ce qui concerne la base de calcul (joueurs actifs, l'ensemble des joueurs ou uniquement ceux ayant complété le défi). Vous pouvez retrouver ces préoccupations dans la note de la communauté dans le tweet ci-dessous :

Une colère légitime ?

Le mécontentement réside donc non seulement dans l'erreur initiale, mais également dans la réaction d'EA. Puisque l'éditeur a décidé de laisser les joueurs conserver les cartes Messi obtenues par erreur. Cette décision a exacerbé la frustration au sein de la communauté, beaucoup estimant que les mesures prises ne reflètent pas l'ampleur de la situation. Le débat continue de faire rage sur le subreddit du jeu. Cet incident met en lumière les défis auxquels les éditeurs de jeux vidéo sont confrontés en matière de gestion des erreurs et de communication avec leur communauté. Pour l'instant, il n'y a pas eu de nouvelles communications sur le sujet, donc on ne sait pas si une nouvelle décision sera prise.