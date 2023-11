À quoi ressemblera le jeu vidéo de demain ? Hormis l'adoption de plus en plus forte du dématérialisé, au détriment du physique, il faudrait demander à une Madame Irma. Toutefois, il y a bien un thème qui commence à prendre de plus en plus de place dans les discussions : l'usage de l'IA. Récemment, Strauss Zelnick, PDG de Take-Two Interactive, qui est la maison-mère de Rockstar Games (GTA 6), s'est montré très intéressé. Aujourd'hui, on découvre qu'EA réfléchit aussi à exploiter de tels outils dans ses jeux.

L'intelligence artificielle pour transformer les jeux EA ?

D'après Strauss Zelnick, le patron de Take-Two Interactive, « tout le monde travaille sur l'IA ». Et pour le coup, il n'a pas foncièrement tort, même si tous les studios de développement ou éditeurs ne poursuivent pas les mêmes rêves avec cette technologie. EA, l'une des plus grosses sociétés tierces de l'industrie, a déposé un brevet pour permettre aux joueurs d'utiliser leur voix afin de faire parler le personnage d'un jeu.

Comment ça fonctionne ? Grosso modo, il y a un synthétiseur vocal à la base pour récupérer des données de l'utilisateur, puis un convertisseur qui va s'assurer d'intégrer la source enregistrée pour que le joueur puisse à la fin entendre sa voix in-game. Vraisemblablement, des dialogues pourraient même être tapés, probablement après le premier enregistrement effectué. Ce qui n'est pas clair par contre, c'est la véritable utilisation cherchée par EA avec ce brevet. Est-ce que ce sera pour un certain type de jeux uniquement ? Comme le suggère des internautes, ça pourrait faire sens dans un EA Sports FC 24 ou dans Les Sims 5. À l'inverse, ce serait plutôt incongru dans un Mass Effect 5.

Ca soulève d'ailleurs d'autres interrogations. Avec l'IA qui pourrait grandement améliorer le rendu, est-ce qu'EA n'essaiera pas d'évincer les comédiens de jeux vidéo ? Ces derniers, comme les acteurs à Hollywood, sont très inquiets du droit à l'image et de l'exploitation qui pourrait en être faite avec l'intelligence artificielle. De même, si un joueur enregistre sa voix, qu'est-ce qui se passera ? EA aura t-il le droit d'en disposer comme bon lui semble, sans consulter l'utilisateur à aucun moment et sans lui verser des royalties ?

Crédits : Patent Public Search.

GTA 6 plus réaliste grâce à l'IA ? Peut-être...

Comme tout brevet, rien ne dit qu'EA en fera quelque chose. Mais d'ici X années, si le concept est mûr et applicable, l'éditeur aura protégé cette fonctionnalité. Plus haut, on a mentionné le PDG de Take-Two Interactive. Sans avouer si ce sera ou non une nouveauté de GTA 6, Strauss Zelnick a parlé d'une utilisation de l'IA pour les PNJ. Ces personnages non jouables dont vous croisez la route. « Vous incarnez un protagoniste qui interagit avec des personnages non jouables. Ces interactions sont scénarisées et les personnages ne sont en général pas très intéressants. Avec l'IA, on pourrait imaginer que tous les PNJ deviennent réellement intéressants et amusants ». De quoi rendre GTA 6 plus réaliste que jamais. Mais là encore, c'est une simple idée qui ne verra pas nécessairement le jour.