On pouvait vous l'apprendre le mois dernier, EA va mettre un coup d'arrêt et signer l'arrêt de mort de plusieurs jeux. Cette décision n'est pas une première pour l'éditeur, qui a déjà procédé à la fermeture des services en ligne pour plusieurs de ses jeux de sport au fil des ans, souvent en raison de licences expirant et d'une communauté de joueurs se déplaçant vers des versions plus récentes. C'est une nouvelle fois le cas aujourd'hui avec plusieurs titres concernés.

La fin d'une époque pour EA

La liste des jeux EA dont la connectivité en ligne sera coupée en 2024 comprend :

Une série de jeux F1 (F1 2011 à F1 2014 et F1 Race Stars) et Micromachines World Series, tous prévus pour le 21 mars .

. Rocket Arena, également pour le 21 mars.

Kim Kardashian Hollywood et Madden NFL 20, qui seront retirés en avril.

Plusieurs jeux liés au baseball, y compris EA Sports MLB Tap Sport Baseball 2023 et MLB Tap Sports Baseball 2022, ainsi que F1 Mobile Racing et Lord of the Rings: Heroes of Middle-earth, tous prévus pour le 24 mai.

Super Mega Baseball 2, dont la fermeture est prévue pour le 24 juillet.

Toute une série de jeux de F1 vont donc s'arrêter dès demain (à l'écriture de cette news), ainsi que Micromachines World Series et Rocket Arena. Si les jeux F1 sont des simulations, F1 Race Stars, en revanche, prend une approche différente. C'est un jeu de course arcade qui présente des versions caricaturales des pilotes de F1 et des équipes dans un style plus fantaisiste et accessible.

Une grande tristesse

Micromachines World Series est lui aussi un autre titre arcade, mais cette fois dans le cadre de la franchise classique Micromachines. Le jeu propose des courses de véhicules miniatures à travers une variété de circuits domestiques et extérieurs, allant des cuisines de maison aux jardins. Ce jeu est célèbre pour ses modes multijoueurs compétitifs et son action rapide, rappelant les courses de jouets de votre enfance.

Enfin, Rocket Arena change de style. Car c'est un jeu de tir à la troisième personne multijoueur. Il présente des personnages uniques, chacun avec des compétences et des fusées spéciales, dans une série de modes de jeu et de cartes dynamiques. Le titre n'aura pas duré longtemps avec un lancement en 2020...

Malheureusement, tous ces jeux verront leur connectivité en ligne cesser le 21 mars 2024, comme annoncé par EA. Cela signifie que les modes multijoueurs, les classements en ligne et d'autres fonctionnalités dépendant de la connectivité seront inaccessibles après cette date. Forcément, c'est toujours un peu triste.