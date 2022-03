Un nouveau coup dur pour l'E3 2022 qui s'affaiblit de mois en mois ? Après sa volonté de se dérouler encore en ligne, le salon américain compte son premier désistement et peut-être pas le dernier. En effet, Electronic Arts a fait savoir qu'il n'organiserait pas sa conférence EA Play Live 2022.

Le couperet est tombé chez nos confrères d'IGN où un porte-parole d'Electronic Arts a donc annoncé l'annulation pure et simple de son EA Play Live 2022.

Nous aimons l'EA Play Live car c'est notre manière de communiquer avec les joueurs et de partager les nouveautés avec vous tous. Cependant, cette année, les choses ne s'alignent pas suffisamment pour qu'on puisse tout vous montrer lors d'un unique événement. Nous avons des projets passionnants en cours de développement à travers tous nos studios et nous vous en révèlerons davantage lorsque le moment sera venu pour chacun d'eux. Nous avons hâte de passer plus de temps avec vous tout au long de l'année !