En raison d'un développement très compliqué et de nombreuses grandes promesses non tenues, le second opus de la licence mélangeant zombies et parkour de Techland a été la douche froide pour de nombreux joueurs. Même si le studio a fait de son mieux pour se rattraper, le mal était hélas déjà fait. Malgré tout, l'annonce de Dying Light: The Beast, un standalone avec le retour du personnage principal du premier jeu, a visiblement eu son petit succès. Un retour en grâce pour Techland et la franchise en vue ?

Le prochain Dying Light fait part de chiffres bestiaux

À sa sortie en 2015, le premier Dying Light avait connu un joli carton. Son gameplay très dynamique, son aspect technique très abouti et son cycle jour/nuit changeant radicalement le comportement des zombies ont fait sensation. Sept ans plus tard, sa suite a toutefois connu l'effet inverse, avec des résultats très décevants, la faute à des ambitions démesurées pour Techland. Ayant visiblement appris de ses erreurs, le studio nous revenant à la Gamescom 2024 avec l'annonce de Dying Light: The Beast.

Nous y retrouvons Kyle Crane, héros du premier jeu, 13 ans plus tard. Celui-ci a entre-temps bien changé, et sa morsure dans le premier opus l'a visiblement beaucoup transformé, lui offrant des pouvoirs bestiaux, au détriment de son humanité. La perspective semble avoir beaucoup séduit les fans de la licence et les joueurs en général. À tel point que, 10 mois après son annonce, Dying Light: The Beast compte déjà plus d'1 million d'ajouts à la liste de souhaits des utilisateurs sur Steam.

Techland a partagé la nouvelle avec grand enthousiasme via le compte X.com officiel de la franchise, avec un message empli de gratitude. « Merci pour ces chiffres en moins de 10 semaines. Cela en fait le jeu le plus wishlisté en un laps de temps aussi court de toute la franchise. Nous sommes extatiques devant votre incroyable soutien, et nous avons hâte de vous en dire plus à l'avenir ! ». Rappelons que Dying Light The Beast ne dispose pas encore de date de sortie établie, a priori sur PC, PS5 et Xbox Series.

Source : Dying Light sur X.com